Kampus Merdeka Dorong Kerja Sama Perguruan Tinggi dan Industri

MERDEKA Belajar Kampus Merdeka merupakan program yang menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antar-perguruan tinggi, maupun perguruan tinggi dengan dunia usaha serta industri.

Program ini menjadi wadah bagi perguruan tinggi dan industri untuk bekerja sama dan saling membantu memperkuat satu sama lain.

Kerja sama antara perguruan tinggi dan industri sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Perguruan tinggi memiliki tugas besar dalam memberikan pendidikan dan penelitian yang berkualitas, serta mempersiapkan lulusan yang siap bekerja dan memahami dunia industri.

Sementara industri memiliki tanggung jawab untuk membantu menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi negara.

Melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka, perguruan tinggi dan industri bisa bekerjasama dalam memperkuat program pendidikan dan penelitian, mempromosikan inovasi dan penerapan teknologi terbaru.

Selain itu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka mempersiapkan lulusan yang siap bekerja dan memahami dunia industri. Ini akan membantu meningkatkan daya saing lulusan dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin di masa depan.

Pada Kamis (9/2), bertempat di Kampus Esa Unggul Kampus Bekasi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta sebagai satuan kerja dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikburistek) yang bertugas sebagai peningkat fasilitasi mutu perguruan tinggi menggelar Talk Show dan Focus Group Discussion yang berkolaborasi dengan Universitas Esa Unggul.

Dalam pemaparannya, Kepala LLDikti Wilayah III, Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P. menuturkan sebagai bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, perguruan tinggi dan industri juga bisa bekerjasama dalam menciptakan program-program magang dan praktek kerja, yang membantu lulusan memperoleh pengalaman praktis dan memahami dunia kerja.

“Ini akan membantu mempersiapkan lulusan untuk memasuki dunia kerja dengan lebih siap dan memahami tantangan-tantangan yang dihadapi oleh industri.” Imbuhnya.

Paris juga menambahkan,“Pada tahun 2022, alhamdulilah LLDikti Wilayah III meraih gold medal dalam ajang Anugerah Diktiristek dalam hal fasilitasi Kerjasama, hal ini juga menjadi amunisi kami untuk terus berkolaborasi."

"Kami menggandeng Universitas Esa Unggul, salah satu kampus terbaik di wilayah III Jakarta sebagai peraih penghargaan antara lain kategori Kerjasama Internasional Terbaik, Pelaporan Kerjasama (Lapkerma) terbaik, dan gold winner Kerjasama dengan Industri terbaik,” jelasnya.



Pada saat yang bersamaan, Rektor Universitas Esa Unggul (UEU) Dr. Ir. Arief Kusuma A.P., MBA, IPU, menuturkan,“Pada kesempatan yang spesial ini kami juga ingin menginfokan bahwa Universitas Esa Unggul dan Kemekominfo akan menandatangani MoU kegiatan literasi digital dan pembentukan pandu digital"

Kegiatan tersebut akan diselenggarakan Ditjen Aptika Kemkominfo dan sosialisasinya akan diadakan juga secara masif dan nasional dalam waktu dekat ini.

Rektor UEU menjelaskan UEU telah bekerja sama dengan Arizona State University (ASU) dan Cintana Alliance sejak Mei 2022.

Untuk mewujudkan komitmen UEU untuk memberikan pendidikan unggul kepada mahasiswa di seluruh Indonesia dan menjadi world-class university, dalam waktu dekat ini UEU akan memberangkatkan tim mahasiswa yang menyabet pemenang kategori best of the best ke perhelatan grand funal EIC (Esapreneurship International Competition) di NorthCap University (NCU) di India.

"Apabila menang Grand Final EIC, tim mahasiswa UEU akan mengikuti Immersion Program di Arizona State University, Amerika Serikat.” jelas Arief.

UEU terus berupaya untuk mengimplementasikan praktik-praktik konkret yang mencerminkan pentingnya kerja sama antar perguruan tinggi dan industri di Indonesia maupun internasional.

Kerja sama ini sangat penting dalam era globalisasi saat ini untuk memperkuat daya saing dan mempersiapkan lulusannya untuk menjadi pemimpin di masa depan.

"Begitu juga dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang membantu menciptakan sinergi antara perguruan tinggi dan industri, dan membantu memperkuat kualitas pendidikan dan mempersiapkan lulusan untuk menjadi pemimpin masa depan," jelas Rektor UEU. (RO/OL-09)