Pertemuan Organisasi Stem Cell Dunia di Paris Dihadiri Wakil dari 74 Negara

WORLD Council for Preventive, Regenerative and Anti-Aging Medicine (WOCPM) dan World Council of Stemcell (WOCS) menggelar pertemuan di Marriott Champs Elysees Hotel, Paris, Prancis, baru-baru ini.

Dua organisasi WOCPM dan WOCS yang dipimpin Prof. Dr. Deby Vinski, MSc, Ph.D. menggelar pertemuan dengan tema "WOCPM Reborn dan WOCS Meeting 2023".

Dalam keterangan pers, Selasa (7/2), Prof.Deby Vinski sebagai Presiden WOCS mengatakan dirinya mendorong para dokter di seluruh dunia yang ingin menekuni bidang anti-aging maupun stem cell atau sel punca untuk melanjutkan pendidikan formal.

Para dokter disarankan melanjutkan pendidikan program master yang merupakan kerja sama antara WOCPM dan EFHRE International University, Barcelona, Spanyol

Dalam pertemuan di Paris, Prancis, digelar pula acara pelantikan pengurus WOCPM yang beranggotakan 74 negara.

Pertemuan dilanjutlan rapat kerja WOCPM dan World Council of Stemcell dibuka dan dipimpin oleh Prof. Dr. Emar Vogelaar, Ph.D dari Belanda, kemudian meditasi yang dipimpin oleh Dr. Walid Khairallah dari Lebanon.

Setelah itu semua anggota WOCPM menyanyikan lagu “We Are The World” dari Michael Jackson yang didedikasikan untuk dokter diseluruh dunia.

Sebagai Presiden WOCPM Prof. Deby melantik anggota WOCPM baik secara offline dan online. Anggota WOCPM yang hadir langsung selain Prof. Emar Vogelaar dan Dr. Walid Khairallah.

Selain itu, hadir pula Dr. Careen Schroeter dari Jerman, Dr. Jana Janovska dari Latvia, Dr. Ibrahim El Achkar, Dr. Karl Attieh dari Lebanon dan Dr. Cristina Puyat dari Filipina, Prof Elena Baranova dan dokter-dokter dari seluruh dunia yang hadir baik daring maupun luring.

Prof Dr. Jaime Rodriguez dilantik sebagai penasihat WOCPM didampingi Prof. Carlos Galante dari EFHRE International University Barcelona.

Sementara itu, Dr. Sonia Rahbani (Presiden Dermapro Lebanon & Bendahara WOCPM) mempresentasikan tentang International Master Program dibidang Preventive, Regenerative dan Anti-aging Medicine. Adapula presentasi dari Dr. Ibrahim El Achkar tentang Dancing Chin.

Acara WOCS diisi dengan presentasi dari Prof. Emar Vogelaar, PhD tentang Update of Advanced Nutritional Check-up for reverse aging and improving health.

Presentasi dilanjutkan dari Dr. Iganzio Sapuppo (Itali) lalu presentasi dari Prof. Dr. Deby Vinski, MSc, Ph.D.tentang Quantum Stem Cell for Autism.Presentasi terakhir disampaikan oleh Dr. Careen Schroeter tentang stem cell bagi autoimmune.

Acara semakin meriah dengan adanya fashion show yang memperagakan baju nasional dari masing-masing negara dalam rangka Medical Health Tourism.

WOCS Meeting 2023 bertujuan menggali lebih dalam manfaat stem cell di seluruh dunia dan membuka peluang Kerjasama di dalamnya.

Selain itu tujuan dari rangkaian acara ini adalah untuk meningkatkan kerja sama baik antara ilmuan di seluruh dunia serta organisasi kesehatan dalam tingkat internasional, pemerintah, dan pemimpin nasional, tanpa diskriminasi demi meningkatkan kualitas hidup manusia kedepannya.

Dan acara ini juga menjadi media untuk kerja sama antar-negara dan saling memperkenalkan negara juga Indonesia sebagai salah satu tujuan World Health Tourism of Stem Cell.

Apalagi Indonesia sendiri sudah memiliki Celltech Stemcell Centre di Vinski Tower Jakarta sebagai Bank and Laboratoy Stemcell berstandar International.

Indonesia sudah patut berbangga, karena bidang ilmu kedokteran terbaru yang saat ini menjadi primadona yaitu anti-aging dan stem cell yang semakin maju. (RO/OL-09)