Mengenal Ultraformer MPT, Teknologi Kecantikan Terbaru dari Korea Selatan

PERMASALAHAN seputar tubuh dan wajah yang biasa dialami wanita dan pria di rentang usia 30-50 tahun adalah adanya garis halus di wajah, kulit yang mengendur serta bentuk tubuh yang kurang ideal.

Keinginan untuk memiliki tubuh dan wajah ideal ini merupakan dambaan setiap orang sehingga berbagai cara dilakukan salah satunya adalah dengan menggunakan perawatan yang dirasa paling cocok untuk kebutuhan dirinya.

Dari sekian banyak perawatan yang ditawarkan, mereka bisa memilih melakukan perawatan atau prosedur Non-Invasive Face Lifting, Skin Tightening, dan Body Contouring dengan menggunakan teknologi Ultrasound lebih tepatnya Micro Macro Focused Ultrasound seperti yang terdapat di Ultraformer MPT.

Ultraformer MPT adalah alat kecantikan dengan teknologi canggih dan terbaru di dunia kecantikan buatan Korea Selatan yang digunakan untuk mengencangkan kulit, mengurangi lemak pada bagian wajah dan tubuh dengan menggunakan MP (Micro Pulsed) Mode.

Produk tersebut juga memiliki teknologi Ultra Boost berupa cartridge yang didesain khusus untuk area wajah dan tubuh yang sulit dijangkau dengan catridge biasa serta memiliki 10 pilihan kedalaman cartridge yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasien.

Produk yang didistribusikan oleh Haju Medical ini akan resmi diluncurkan pada 18 Februari 2023 di Jakarta pada acara Haju Aesthetic Congress 2023. Mengambil tempat di The Langham Hotel, acara ini mengusung tema Next Phase in Aesthetic Harmony.

Clinical Specialist Doctor dari Haju Medical Indonesia, Lillian Floresta Sarjono mengatakan, Ultraformer MPT bekerja dengan menghantarkan energi ultrasound ke kulit dan membuat perlukaan pada jaringan kulit yang ditargetkan dan akan memicu regenerasi alami untuk merangsang pertumbuhan kolagen baru.

Memiliki 2 mode yaitu Normal Mode dan Micro Pulsed Mode (MP). Normal mode cocok dipakai untuk treatment lifting dan tightening, sedangkan MP mode akan melepaskan TCP (Thermal Coagulated Point) dengan lebih padat dan cepat sehingga sangat efektif dalam contouring dan mereduksi lemak dalam waktu treatment yang singkat.

“Kombinasi Normal mode dan MP mode akan memaksimalkan hasil terbaik dari treatment Ultraformer MPT. Dengan interval perawatan selama 3 – 6 bulan sekali, hasil perawatan akan jauh lebih maksimal apabila dilakukan secara berkala,” jelas Lillian

Prosedur perawatan kecantikan dengan menggunakan produk Ultraformer MPT memiliki beragam manfaat diantaranya menghilangkan keriput di wajah, membentuk wajah dan tubuh lebih ideal, mengencangkan kulit kendur, mengurangi pipi chubby dan double chin, mengangkat kulit pada area alis, mengurangi kerutan pada area sekitar mata, dan juga meremajakan kulit.

Informasi lebih lengkap tentang treatment ini bisa didapatkan dengan mengunjungi laman official instagram @ultraformer.id. (RO/OL-7)