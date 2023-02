Para Siswa SMP Nassa School Gelar Aksi Sosial di Bantar Gebang

BERTEMPAT di Sekolah Alam Tunas Mulia Sumur Batu Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, siswa-siswi SMP Nassa School menjalankan aksi sosial dengan sasaran para siswa Taman Kanak-kanak (TK) Tunas Mulia.

“Kami mempersembahkan program HELO (Help Each Other), untuk membantu adik-adik di kawasan Bantar Gebang dengan membagikan buku tulis, dua lemari buku, spidol, 2 kipas gantung, 2 ukulele, baju layak pakai, buku bacaan hingga donasi uang," ujar Sora Algamar, penggagas sekaligus Ketua Pelaksana HELO, siswa Kelas IX, Nassa School dalam keterangan, Jumat (3/2).

"Kami memilih TK yang berada di wilayah pembuangan sampah, karena kami ingin adik-adik ini tetap memiliki semangat untuk terus belajar, hingga ke jenjang lanjutan,” ujar Sora.

“Kami tidak hanya datang memberikan bantuan materi, tetapi kami juga melakukan interaksi dengan adik-adik TK, sembari mengajari mereka Bahasa Inggris dan juga berkesenian," ujarnya.

"Kami ingin menjadi generasi yang memiliki kelembutan jiwa dan kepekaan sosial, yang harus diasah dengan turun langsung menemui saudara-saudara yang kurang beruntung,” tambah Sora, peraih beberapa medali emas, perak dan perunggu dalam Olimpiade IPS dan Bahasa Inggris.

Baca juga: SGM Eksplor dan Mitra Ritel Dukung Akses Nutrisi Bagi Anak-anak

“Aktivitas sosial kemanusiaan ini, bukan kali pertama dilakukan oleh Sora. Bersama Putie Hikari yang juga siswa kelas VIII Nassa School, sepanjang dua minggu liburan akhir tahun 2022 lalu," ujar Mila Viendyasari, Ketua Yayasan Indonesia SiapBergerak.

Mereka terjun menjadi relawan SiapBergerak bersama Food Bank Indonesia, dengan aktivitas pemilahan makanan layak konsumsi, menyusunnya dalam paket-paket, untuk kemudian didistribusikan ke individu dan keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia.

"Tidak hanya itu, keduanya juga menjadi relawan di aktivitas pembagian 12 ribu paket makanan ke wilayah slum Jakarta serta turut aktif pada peluncuran MAKO K-9 PMJ,“ kata Mila.

“Setiap aktivitas sosial yang kami ikuti, selalu meninggalkan kesan yang berbeda. Kami bukan hanya mengisi waktu luang, tetapi kami jadi mengenal berbagai kalangan dari mulai orang tua, senior hingga pemuda, yang senang berbagi serta membutuhkan bantuan," kata Putie Hikari.

"Kami juga merasa menjadi manusia yang bermanfaat, dengan terjun ke gang-gang sempit ataupun merasakan bahwa kehidupan orang dewasa tidaklah mudah,” ujar Putie.

Pada tahun 2022, keduanya kembali menghaslkan karya buku. Buku berjudul "Ramadhan Penuh Rasa" oleh Sora Algamar dan "Memasak Itu Menyenangkan" buah karya Putie Hikari yang dikenal chef lilik.

"Bersama SiapBergerak, kami selalu memberikan ruang bagi siapapun yang ingin mendermakan waktu, tenaga dan dedikasinya demi kebaikan masyarakat,” tutup Mila Viendyasari, pengajar tetap Vokasi Universitas Indonesia (UI). (RO/OL-09)