Organisasi Profesi Bidang Akuntansi Apresiasi Kegiatan IN&NCAFA Universitas Trilogi

BERBAGAI profesi bidang akuntansi mengapresiasi kegiatan konferensi akuntansi dan anti fraud yang diselenggarakan Program Studi Akuntansi Universitas Trilogi. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Ketua Association of Public Sector Accounting Educators (APSAE) Moh Mahsun. Menurutnya kegiatan ini merupakan salah satu peristiwa akademik yang fenomenal.

“Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan selamat kepada Panitia dan Universitas Trilogi atas keberhasilan menjaga keberlanjutan program konferensi ini dengan baik,” katanya pada acara 1st International & 4th National Conference on Accounting and Fraud Auditing ini

Harapannya penyelenggaraan konferensi yang diadakan di tengah kondisi perekonomian nasional maupun global yang sedang menghadapi isu krisis ekonomi yang melanda seluruh dunia ini, diharapkan bisa memberikan kontribusi nyata.

“Kontribusi nyata itu diantaranya melalui pemikiran-pemikiran intelektual, independen dan berintegritas bagi ketangguhan sistem perekonomian nasional,” harapnya.

Selain itu, apresiasi yang sama disampaikan juga oleh Dian Agustia (Ketua Kompartemen Akuntan Pendidik-Ikatan Akuntan Indonesia). Selain memberikan apresiasi, menurutnya tema yang diusung yakni “The New Age of Accountancy: to Comply and Beyond” juga merupakan isu yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi dewasa ini.

“Isu ini berkenaan dengan bagaimana menanggapi beberapa masalah paling mendesak yang dihadapi perusahaan dengan kecepatan, akurasi, dan keandalan. Strategi perusahaan untuk mengurangi transaksi manual, merupakan strategi penting karena kondisi perubahan akuntansi tentu akan mempengaruhi kinerja perusahaan,” ujar Dian Agustia.

Sementara itu, President of ACFE Indonesia Chapter, Hery Subowo, menuturkan inilah era baru dari akuntansi sehingga kita sebagai bagian dari ekosistem tersebut harus merespon segera perubahan yang terjadi agar profesionalisme kita tidak tergilas oleh digitalisasi dan tetap dapat menciptakan value bagi organisasi serta bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara.

Baca juga : Wamenkes Paparkan Strategi Resiliensk Kesehatan

“Oleh karenanya, semoga kegiatan ini menjadi awal yang baik untuk kita sama-sama berbagi pengetahuan dan bertukar pengalaman dengan banyak praktisi dan akademisi. Karena perbaikan tata Kelola dan pemberantasan fraud harus menjadi perhatian kita bersama,” sampainya.

Kegiatan 1st International & 4th National Conference on Accounting and Fraud Auditing ini dilakukan selama dua hari, yakni 1- 2 Februari 2022. Adapun pelaksanaanya dilaksanakan secara hybrid. Untuk pelaksanaan tatap mukanya dilaksanakan di ruang auditorium Universitas Trilogi.

Konferensi ini juga diiringi dengan penandatanganan kerjasama antara Universitas Trilogi dengan para Co-Host, ACFE Indonesia Chapter, dan APSAE. Untuk diketahui, pelaksanaan kegiataan yang diinisiasi oleh Program Studi Akuntansi dan Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKSI) Universitas Trilogi ini juga didukung oleh 10 Perguruan Tinggi sebagai Co Host dan 35 Jurnal Terindeks SINTA-Google Scholar sebagai Mitra Jurnal.

Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan Universitas Trilogi Anies Lastiati berharap agar gagasan-gagasan konstruktif yang telah dihadirkan oleh para pembicara atau pemakalah bisa menjadi catatan-catatan pendukung bagi pemerintah untuk menghasilkan berbagai kebijakannya.

“Terutama kebijakan-kebijakan yang terkait dengan peran para akuntan dalam melakukan pencegahan tindak kecurangan, isu perpajakan, serta kebijakan lainnya yang terkait dengan pasar modal dan investasi di tengah kemajuan dunia informasi dan teknologi ini. Apalagi setidaknya tercatat ada 152 paper yang berhasil lolos reviu dan dipresentasikan dalam forum ini, ” ujar dosen akuntansi Universitas Trilogi yang juga menjadi salah satu pembahas pada konferensi ini.

Sejak kehadirannya, Universitas Trilogi memang selalu melakukan aktivasi dalam merespon berbagai isu terkini. Setidaknya melalui berbagai program studi yang dimilikinya, kampus yang terletak di kawasan strategis Kalibata, Jakarta Selatan ini berkomitmen untuk selalu menjadi bagian dari upaya bersama dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi lebih baik.

Saat ini, selain Program Studi Akuntansi, Universitas Trilogi juga memiliki program studi baik strata satu maupun program magister, diantaranya seperti Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Pendidikan Guru SD, Pendidikan Guru PAUD, Sistem Informasi, Teknik Informatika, Agroekoteknologi, Ilmu & Teknologi Pangan, Agribisnis, Desain Komunikasi Visual, dan Desain Produk. (RO/OL-7)