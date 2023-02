Tanoto Foundation Kukuhkan 170 Peserta Program Teladan 2023

TANOTO Foundation, organisasi filantropi independen di bidang pendidikan yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto pada 1981, mengukuhkan 170 peserta program Transformasi Edukasi untuk Melahirkan Pemimpin Masa Depan (Teladan). Ke-170 peserta tersebut merupakan mahasiswa tahun pertama dari sembilan perguruan tinggi mitra yang lolos seleksi dari ribuan pendaftar.

Kesembilan perguruan tinggi mitra tersebut adalah IPB University, Institut Teknologi Bandung, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Riau, dan Universitas Sumatera Utara.

Proses seleksi peserta Program Teladan angkatan 2023 dilakukan secara daring melalui tiga tahapan, yaitu seleksi administrasi, tes potensi kepemimpinan, dan wawancara. Setelah terpilih menjadi Tanoto Scholars, ke-170 mahasiswa tersebut akan menerima dukungan biaya kuliah 100% dan tunjangan bulanan yang dibayarkan sejak semester II hingga VIII. Mereka juga akan menerima program pengembangan kepemimpinan terstruktur, program pengalaman global termasuk belajar ke luar negeri, serta pengembangan karier dan kepemimpinan yang ekstensif.

"Melalui Program Teladan, Tanoto Foundation berharap para Tanoto Scholars (sebutan untuk peserta program) dapat menggunakan kesempatan ini untuk membangun diri menjadi pemimpin masa depan yang berkontribusi secara positif bagi komunitasnya,” kata Satrijo Tanudjojo, CEO Global Tanoto Foundation, saat acara pengukuhan, Kamis (2/2).

Ke-170 mahasiswa yang dikukuhkan ini akan bergabung dengan mahasiswa aktif penerima beasiswa program Teladan lainnya sehingga pada 2023 ini terdapat 640 mahasiswa aktif penerima beasiswa Teladan. Sejak 2006 hingga 2023, program beasiswa dan pengembangan kepemimpinan Tanoto Foundation telah memberi manfaat kepada 8.168 mahasiswa. Sedangkan untuk pendaftaran program Teladan angkatan 2024 akan kembali dibuka pada pertengahan 2023.

Head of Leadership Development andScholarship Tanoto Foundation, Aryanti Savitri menambahkan Tanoto Scholars akan mengikuti program pengembangan kepemimpinan yang terstruktur mulai dari Lead Self di semester 2-4, Lead Others di semester 5-7, dan Professional Preparation di semester 8. "Mereka juga dapat mengembangkan diri melalui beragam menu experiential learning yang kami kemas dalam Leadership Development Sphere," jelasnya.

Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia, Djauhari Oratmangun yang hadir saat acara pengukuhan mengatakan kompetisi di masa depan akan semakin ketat, namun ini harus membuat adik-adik menjadi lebih kreatif. "Adik-adik harus terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri Anda, dan jangan lupa untuk berkontribusi pada kemajuan serta pembangunan bangsa dan negara," jelasnya

Pada acara ini juga hadir sebagai pembicara yaitu Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direkrorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbudristek Dr. Sri Gunani Partiwi dan Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo.

Sebagai simbolisasi penerimaan Tanoto Scholars angkatan 2023, dilakukan penandatanganan Perjanjian Pengembangan Kepemimpinan Melalui Program Teladan yang dilakukan perwakilan Tanoto Scholars 2023 atas nama Anabelle Regina Caeli dari Universitas Diponegoro dan Rafa Farhanditya Arief dari Universitas Indonesia. (RO/OL-15)