Rayakan Imlek, PUBG Mobile Berikan Donasi ke 7 Panti Asuhan di Jabodetabek

PUBG MOBILE Indonesia turut merayakan momen Tahun Baru Imlek dengan menebar semangat baru lewat serangkaian kegiatan filantropi bersama para kreator konten PUBG MOBILE, dan berkolaborasi dengan para sponsor untuk berbagi berkah pada tujuh panti asuhan di wilayah Jabodetabek.

Kegiatan diawali dengan live stream bertajuk “PUBG MOBILE Influencer Wish List” yang diadakan selama periode 19-24 Januari 2023 oleh tujuh kreator konten PUBG MOBILE, yaitu Bangpen, Mimin Helmet, Skyskuuy, Zuxxy, Devildust, UP Gaming, dan Badru.

Dalam live stream tersebut, mereka menyelesaikan serangkaian tantangan di dalam permainan demi mewujudkan nazar mereka untuk berdonasi kepada sesama.

Penyaluran donasi oleh para kreator konten mendapatkan dukungan produk dari Acer, Fantech, Unipin, Indomie, dan KIN Dairy.

Baca juga : Kumpulan Ucapan Valentine untuk Orang Tersayang

Selama seminggu terakhir, mereka telah mengunjungi Panti Asuhan Pejompongan, Panti Asuhan Al Aqsha, Panti Asuhan Yos Sudarso, Yayasan Sayap Ibu, Panti Asuhan Pondok Kasih Agape, dan Yayasan Al Kahfi Cirendeu, dan terakhir Yayasan Al Kahfi Cabang Pamulang Tangerang Selatan pada 30 Januari 2023 sebagai penutup rangkaian kegiatan sosial tersebut.

Perwakilan kreator konten PUBG MOBILE Influencer Wish List, Filipus Fendi atau yang akrab disapa Bangpen mengucapkan. turut berbahagia bisa ikut berbagi kepada saudara-saudara kita lewat event PUBG MOBILE Wish List for Spring Festival ini.”

“Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada PUBG MOBILE sebagai penyelenggara kegiatan ini, serta para sponsor, rekan-rekan sesama content creator, dan komunitas PUBG MOBILE di Indonesia yang telah turut ikut mendukung lancarnya acara ini. Harapannya, sedikit bantuan dari kami ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara kami yang ada di sini," tutur Bangpen.

Ketua Yayasan Al Kahfi Cabang Tangerang Selatan Rohmatul Laily mengatakan, mengapresiasi kepedulian para influencer dan komunitas PUBG MOBILE di Indonesia yang sudah berbagi berkah dalam kegiatan Wish List for Spring Festival ini.

“Dengan adanya kegiatan dari PUBG MOBILE ini, ke depannya tentu kami berharap semakin banyak saudara-saudara kami, terutama anak-anak muda di luar sana, yang juga ikut tergerak hatinya untuk berbagi kebahagiaan kepada sesama," ujarnya.

PUBG MOBILE tengah melangsungkan pembaruan versi 2.4 yang mengangkat tema perayaan Tahun Baru Imlek dan seni bela diri, serta menjalin kemitraan dengan master bela diri, Bruce Lee. (RO/OL-7)