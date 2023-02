Kumpulan Ucapan Valentine untuk Orang Tersayang

VALENTINE Day dirayakan setiap tanggal 14 Febuari yang identik dengan makna hari kesayangan. Ada banyak cara untuk mengungkapkan perasaan kepada orang tercinta di hari spesial ini. Salah satunya adalah memberikan ucapan valentine untuk orang spesial.

Berikut ini kumpulan contoh kata-kata ucapan Valentine Day 2022 yang menyentuh hati dan penuh kasih sayang.

Lantas, sudahkah kamu menyiapkannya ? Jika belum, tenang, ini dia beberapa ungkapkan yang bisa kamu berikan pada sahabat, pacar, baik dalam bahasa inggris dan ucapan valentine lucu buat teman.

Kumpulan ucapan valentine untuk sahabat :

1. Siapa yang bilang hari Valentine hanya untuk pacar? Aku menyayangimu sahabatku! Selamat Hari Valentine.

2. Kamu sudah menjadi temanku dalam setiap kisah hidupku. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana melaluinya tanpamu. Aku sayang kamu, temanku. Selamat Hari Valentine.



3. Bahkan pasangan yang paling perhatian dan penuh kasih tidak dapat menggantikan teman yang baik. Terima kasih telah mengisi celah dalam hidupku. Selamat Hari Valentine.

4. Semoga harimu membawa apa yang kamu inginkan. Selamat Hari Valentine.

5. Terima kasih telah menjadi orang yang setia dan perhatian bagiku. Aku menyayangimu sahabatku!

6. Selamat Valentine untuk salah satu orang favoritku selamanya.

7. Seorang pacar bisa datang dan pergi, tapi sahabat adalah untuk selamanya. Selamat Hari Valentine!

8. Hari Valentine, dan bahkan setiap hari, aku berterima kasih kepadamu.

9. Melalui pesan teks ini, aku mengirim pesan selamat Hari Valentine untuk sahabat dan keluargaku, dan berharap kamu bisa merayakan hari kasih sayang yang indah. Semoga Hari Valentinemu luar biasa.

10. Temanku, kamu berhak mendapatkan momen cinta yang lebih indah di Hari Valentine ini, dan aku berharap kamu bisa merayakan hari yang indah. Aku berharap kamu mendapatkan kenangan di Hari Valentine yang bahagia.

11. Kamu adalah sahabatku dan aku sangat mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku berharap kamu mendapatkan perayaan Hari Valentine yang indah dan mendapatkan momen cinta yang berharga.

12. Suatu hari nanti, pangeran kita akan datang. Selamat Hari Valentine, sahabatku!

13. Aku tidak membutuhkan dokter, karena kau adalah obat yang membawa kebahagiaan dalam hidupku. Selamat Hari Valentine.

14. Aku berharap kamu selalu merasa dicintai dan dihargai di Hari Valentine. Karena kamu adalah orang yang sangat berharga buatku.

15. Hari Valentine jauh lebih menyenangkan saat aku menghabiskannya bersamamu.

Kumpulan ucapan valentine untuk pacar:

1. Mungkin aku tidak bisa memberikan benda berharga, namun aku hanya bisa memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus kepadamu selamanya. Happy Valentine’s Day.

2. Valentine ini akan menjadi yang terindah dalam hidupku, karena ada kamu di belahan hatiku dan namamu mengalir di detak jantungku.

3. Mungkin aku tidak bisa memberikan benda berharga, namun aku hanya bisa memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus kepadamu selamanya. Happy Valentine’s Day.

4. Cinta adalah kata yang terlalu lemah untuk apa yang kurasakan untukmu. Satu kehidupan adalah waktu yang terlalu kecil untuk mengekspresikan betapa gilanya aku mencintaimu. Selamat Hari Valentine!

5. Aku mencintaimu. Hari ini. Sekarang juga. Dan aku tahu, seiring waktu kita akan berubah. Kita akan berkembang. Kita akan tumbuh. Dan kuharap kita melakukan semuanya bersama-sama. Happy Valentine!

6.Aku mencintaimu. Hari ini. Sekarang juga. Dan aku tahu, seiring waktu kita akan berubah. Kita akan berkembang. Kita akan tumbuh. Dan kuharap kita melakukan semuanya bersama-sama. Happy Valentine!

7. Cinta itu manis bila masih baru, dan lebih manis bila itu benar, dan termanis saat bersamamu. Selamat Hari Valentine.

8. Saat kita bertemu, aku tahu aku ingin menghabiskan setiap hari Valentin bersamamu. Kamu adalah pijakkanku dan aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpamu. Selamat Hari Valentine, sayang !

9. Tidak ada puisi, tidak ada kata-kata mewah. Aku hanya ingin di mataku. Kamulah hidupku. Kamu adalah alasan mengapa aku dapat berdiri di sini hari ini. Happy Valentine's Day!

10. Cinta itu seperti awan, cinta itu seperti mimpi, cinta adalah satu kata dan segala sesuatu di antaranya. Cinta adalah dongeng yang menjadi kenyataan. Aku menemukan cinta ketika aku menemukanmu.

11. Cintamu membantuku menemukan kebahagiaan dengan cara yang paling tidak terduga. Hidup bersamamu benar-benar kebahagiaan. Happy Valentines Day.

12. Cintaku, kau adalah mimpi termanis yang pernah kumiliki, dan waktu kita berpisah adalah saat tergelap dalam hidupku. Tidak sabar untuk bertemu kamu lagi!

13. Kamu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Kamu tidak pernah gagal untuk membuatku bangga setiap kali kita bersama. Terima kasih untuk membuatku menjadi yang teristimewa. Aku sangat mencintaimu! Selamat Hari Valentine sayang.

14. Masa lalu saya adalah milik saya, masa lalu kamu adalah milik kamu, tapi masa depan adalah milik kita. Happy Valentine!

15. Melihatmu tersenyum adalah bagian terbaik dalam hariku. Selamat Hari Valentine.

Kumpulan ucapan valentine dalam bahasa Inggris:

1. Happy Valentine’s Day. May you be showered with love today.

(Selamat Hari Valentine. Semoga kamu dipenuhi dengan cinta hari ini.)

2. Valentine’s Day is just one day in a year, but you have to know that I love you every day and every moment. Happy Valentine’s Day!

(Hari Valentine hanya satu hari dalam satu tahun, tapi kamu harus tahu bahwa aku mencintaimu setiap hari dan setiap momen. Selamat Hari Valentine!)

3. The more I spend time with you, the more I love you. Happy Valentine’s Day!

(Semakin sering aku menghabiskan waktu bersamamu, semakin aku mencintaimu. Selamat Hari Valentine.

4. Thank you for bringing so much joy, love, and adventure into my life. I love you and Happy Valentine's Day!

(Terima kasih telah memberikan banyak kehabagiaan, cinta, dan petualangan ke dalam hidupku. Aku cinta kamu dan selamat Hari Valentine!)

5. Since our first Valentine’s Day, I knew that you are the love of my life. To another Valentine’s Day spent with the love of my life and to many more.

(Sejak hari Valentine pertama kita, aku tahu bahwa engkau adalah pasangan hidupku. Untuk terus menghabiskan Hari Valentine bersama pasangan hidupku dan hari-hari lainnya.)

6. Apology is not enough, sometimes you have to really change. Happy valentine's loved ones.

(Meminta maaf tidaklah cukup, terkadang kamu harus benar-benar berubah. Selamat valentine orang terkasih)

7. There are no more major life goals other than getting happiness.

(Tidak ada tujuan hidup yang lebih utama selain dari mendapatkan kebahagiaan)

8. Without love, it's dangerous, and intelligence without wit, love is not enough.

(Tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya, dan tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup)

9. You are my soul, my life, and the whole reason for me in the world, Happy Valentine's Dear!

(Kamu adalah jiwaku, hidupku, dan seluruh alasan keberadaanku di dunia, selamat Valentine)

10. If love was hope, i want to always wish you'd love me forever. Happy Valentine's day.

(Jika cinta itu sebuah harapan, aku ingin selalu berharap kau mencintaiku selamanya. Selamat hari kasih sayang)

11. "There is something beautiful in you, something which makes me always dreamed to have you. Happy Valentine's Day!"

(Ada sesuatu yang indah dalam dirimu, sesuatu yang membuatku selalu bermimpi untuk memilikimu. Selamat hari kasih sayang)

12. You it is the most stubborn people and also the most difficult i have ever known. But if i have to redo my whole life, i'd still pick you.

(Kamu itu adalah orang paling keras kepala dan juga paling sulit yang pernah aku kenal. Namun, jika aku harus mengulang hidupku, aku akan tetap memilih kamu)

13. Love is a game that two can play and both win, Happy Valentine!

(Cinta adalah sebuah permainan yang dua orang dapat bermain dan keduanya menang, Selamat Valentine!)

14. Happy Valentine's Day. May you be showered with love today.

(Selamat Hari Valentine. Semoga kamu dipenuhi dengan cinta hari ini)

15. Happy Valentine's Day. Love knows no boundaries, pass them all and be mine forever.

(Selamat Hari Valentine. Cinta tidak mengenal batas, lewati semua, dan jadilah milikku selamanya)

Kumpulan ucapan valentine yang lucu untuk teman:

1.Ketika aku mengirimkan kata kata ini, maka aku sebenarnya sedang kehabisan baterai, Kehabisan pulsa dan kehabisan kata – kata. Namun yang perlu engkau tahu adalah cinta dan sayangku tidak kan pernah habis untukmu. Happy Valentine Day 14 Februari buat sosok terhebatku!

2. Aku mau pertemanan kita seperti perjalanan sejarah yang selalu dikenang sampai akhir hayat. Selamat Hari Valentine.

3. Selamanya adalah waktu yang lama. Jadi pastikan kamu menghargainya dengan seseorang yang membuat kamu tertawa, bersamaku misalnya. Selamat Hari Valentine

4. Hari minggu itu weekend tapi kalau cinta kita will never end. Cuma pas hari valentine jumlahnya semakin tidak terhingga.

5. Cinta tidak bisa dijadwalkan, 14 Februari hanya sebatas tanggal. Namun cintaku padamu ada setiap hari tidak hanya dalam satu hari, I love u bestie.

6. Terkadang mataku iri pada hatiku. Karena kamu selalu dekat dengan hatiku dan jauh dari mataku. Selamat Hari Valentine.

