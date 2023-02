Bangun Taman Plaza Inovasi, Sinar Mas Dukung IPB Menjadi Green Campus

MENDUKUNG kampus yang asri sekaligus ramah lingkungan sebagai muara ide serta inovasi yang memberdayakan masyarakat melatari dukungan Sinar Mas melalui pilar usahanya, PT Berau Coal, dalam pembangunan Taman Plaza Inovasi IPB.

"Kami mengharapkan kehadiran taman ini dapat membantu niatan IPB mewujudkan kampus hijau. Menjadikannya ekosistem yang menginspirasi sivitas akademika Institut Pertanian Bogor guna memunculkan terobosan baru di ranah sosial, perekonomian, utamanya pangan, pertanian, serta kehutanan yang memberdayakan, juga menyejahterakan masyarakat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kearifan lokal," ucap Managing Director Sinar Mas, Saleh Husin, dalam peresmian Taman Plaza Inovasi IPB Bogor Dramaga yang luasnya tak kurang dari 11 hektare.

Turut hadir dalam peresmian, Rektor IPB Arif Satria beserta jajaran sivitas akademika lain, Kepala Biro pada Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Samidi, bersama perwakilan manajemen juga komisaris PT Berau Coal dan Asia Pulp and Paper Sinar Mas. Taman ini merupakan bagian dari pengembangan green campus oleh IPB yang telah berlangsung sedari 2015 dengan tujuan mewadahi pembentukan perilaku berwawasan lingkungan dari seluruh sivitas akademika di dalam lingkungan zero waste, zero emission, rich in bio-and cultural-diversity.

"Industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan adalah kepentingan seluruh pihak, termasuk pula kami yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam. Dukungan pembangunan taman kampus di IPB adalah salah satu bentuknya," ujar Direktur PT Berau Coal, Sandy Indrawan. Lewat program tanggung jawab sosial-nya, Berau Coal mendonasikan dana sebesar Rp4,2 miliar bagi berdirinya Taman Plaza Inovasi IPB.

Taman Plaza Inovasi IPB berkonsepkan bentang ekologis dengan tema modern tropis. Pilihan ragam tanaman hingga penggunaan material pembangunan menyesuaikan dengan iklim tropis. Sebelumnya, dukungan mewujudkan kampus hijau telah diwujudkan Sinar Mas lewat penyerahan lima bus berbahan bakar gas guna memperkuat fasilitas transportasi ramah lingkungan pada 2017. Ketika itu turut diserahkan pula tujuh verification gate system, yakni perangkat gerbang otomatis berisikan data kendaraan bermotor seluruh sivitas akademika yang telah terdaftar, untuk membatasi pemakaian kendaraan pribadi di lingkungan Kampus IPB Dramaga. (OL-14)