Di New York Fashion Week, Hengki Kawilarang Hadirkan Kain Warisan Sriwijaya

TERINSPIRASI dari Kerajaan Sriwijaya yang Maha Agung dan Berjaya di tahun 683 M, kekuasaannya meliputi Asia tenggara dan Nusantara.

Beribukota di Palembang, Sumatera Selatan, Kerajaan Sriwijaya memiliki warisan dan peninggalab berupa kain tenun Songket dan Jumputan Sutra khas Palembang.

Untuk koleksi A/W 2023 yang dihadirkan di pagelaran New York Fashion Week (NYFW.) ini, Hengki Kawilarang berusaha menampilkan koleksi busana dengan detail khas seperti bulu, ronce payet dan detail payet, bordir dan permainan material Songket juga Jumputan.

"Dengan garis rancangan glamour khas saya Hengki Kawilarang dan perpaduan warna-warna 'langit senja' seperti burgundy, maroon, hitam, biru tua dan glamours-nya emas serta perak," kata desainer kondang Hengki Kawilarang, Rabu (1/2) saat jumpa pers di The Grand Mansion Menteng Hotel, Jakarta.

Berkolaborasi dengan makeup artis muda berbakat Farah dengan brand-nya "fibuladeleon" juga fotografer muda berbakat "Veremia Leonard" menjadikan koleksi ini penuh letupan dan tanpa batas kreasi.

Perpaduan menghasilkan kolaborasi apik dan unik khas Indonesia untuk panggung NYFW.

The show NYFW bekerja sama dengan Global Fashion Collective yang dijembatani oleh sosok muda Dina Fatimah ( Eski ) yang telah sukses membawa desainer dan brand Indonesia untuk mendunia khususnya untuk ajang NYFW.

Pada 12 Februari 2023 mendatang akan menjadi hari spesial di mana Hengki Kawilarang akan mempresentasikan koleksi "Sriwijya " berjiwa dan nafas Indonesia ke panggung dunia khususnya NYFW.

Mempercantik koleksi ini adalah sepatu velvet karya Langkah by Lina Lee. Untuk memudahkan komunikasi kami selama di New York, kami didukung oleh travel Wi-Fi persembahan dari wifirepublic by travel wifi.

Semoga koleksi ini akan diterima dengan baik di industri Fashion New York dan membawa angin sehat untuk industri UMKM dan fashion Indonesia. (RO/OL-09)