Kapan Cap Go Meh 2023, Ini Kumpulan Ucapan Selamatnya

MALAM ke-15 setelah Tahun Baru Imlek atau yang sering kita sebut dengan perayaan Cap Go Meh 2023 akan dilaksanakan pada Minggu (5/2). Dalam merayakan Cap Go Meh bersama keluarga, tentu ucapan selamat akan dibagikan kepada sesama yang merayakan. Berikut kumpulan ucapan yang dapat Anda pakai.

1. Selamat gembira, sejahtera, kesehatan untuk keluargamu yang bahagia. Happy Cap Go Me all.

2. Mari kita meriahkan hari Cap Go Meh, Semoga semua sehat, selalu tertawa.

3. Selamat Cap Go Meh bagi yang merayakan!

4. Semoga semakin berkah. Seumur hidup gembira. Selamat Cap Go Meh.

5. Selamat Cap Go Meh! 元宵節快樂! Semoga semakin berkah dan semangat melayani!

6. Terima kasih kepada Tuhan yang menjadikan Indonesia indah dan damai!

7. Selamat Cap Go Meh Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili, semoga kebahagiaan dan kedamaian selalu untuk dirimu dan keluargamu.

8. Yuánxiāo jiājié míngyuè yuán, rénjiān huānlè qìng tuányuán, huādēng zhào liàng hǎo qiánchéng, rìzi hǎobǐ tāngyuán tián, jiànkāng kuàilè nián guònián, wànshì lèguān suí xīnyuàn; zhù yuánxiāo jié kuàilè!

Bulan purnama selama Festival Lentera, Berkumpul kembali di dunia, Lentera menerangi masa depan, Hari-hari lebih manis, Sehat, Semuanya optimis seperti yang Anda inginkan. Selamat Perayaan Cap Go Meh.

9. Zhù nǐ yuánxiāo jié jiārén tuányuán, péngyǒu huānjù, qíngrén làngmàn, shǒuwǔzúdǎo, dònggǎn shízú, zǎowǎn xiàoliǎn, xīnwèi de biǎoqíng shàngyǎn jiérì de yìcǎi fēnchéng!

Mengucapkan selamat Perayaan Cap Go Meh. Kumpul bersama teman, bahagia, dan menari, Dinamis dan tersenyum, Tersenyum cepat atau lambat, Ekspresi gembira dalam kemegahan festival!

10. Yuánxiāo jiā jiéqìng tuányuán, nánnǚ lǎoshào wǔ piánxiān. Zhāng dēng jiécǎi xǐqìng rì, huǒshùyínhuā bu yè tiān. Zhùyuàn qīnpéng shēntǐ jiàn, zhùyuàn yǒurén shēnghuó tián. Bù bù dēnggāo bù bù xǐ, rì rì jíxiáng rì rì ān.

Saat Perayaan Cap Go Meh, pria dan wanita, tua dan muda, menari. Hari yang meriah dengan lentera dan hiasan, pohon api dan bunga perak tidak pernah berhenti. Saya berharap kerabat dan teman-teman saya dalam keadaan sehat dan bahagia. Langkah demi langkah, semakin maju, penuh keberuntungan setiap hari.

11. Warm greetings on the occasion of the Lantern Festival to you and your loved ones. May this festival illuminate your life with happiness and smiles.

Salam hangat pada Perayaan Cap Go Meh untuk Anda dan orang yang Anda kasihi. Semoga festival ini menerangi hidup Anda dengan kebahagiaan dan senyuman.

12. Happy Lantern Festival to you. May the beautiful lights of the Lantern Festival fill your heart and soul with positivity and goodness.

Selamat Perayaan Cap Go Meh. Semoga cahaya indah perayaan mengisi hati dan jiwa Anda dengan hal-hal positif dan kebaikan.

13. Wishing a very Happy Lantern Festival to all. May this New Year unfold happy and blessed times for all of us.

Selamat Hari Cap Go Meh untuk semua. Semoga tahun baru ini membuka masa bahagia dan penuh berkah bagi kita semua.

14. On the occasion of the Lantern Festival, I wish that the lanterns spread sparkles and joys in our lives for the days to come. Wishing you a very Happy Lantern Festival to you.

Pada Hari Cap Go Meh, saya berharap lentera bisa menyebarkan kilauan dan kegembiraan dalam hidup kita untuk hari-hari yang akan datang

15. Warm wishes on Lantern Festival to everyone. Wishing you all good and happy times with your family and friends.

Salam hangat di Perayaan Cap Go Meh untuk semua orang. Semoga Anda bahagia bersama keluarga dan teman-teman. (OL-14)