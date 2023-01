Gandeng Surya Edukasi, Medcom Bantu Sekolah Terdampak Gempa Cianjur

SEBAGAI bentuk kepedulian mereka terhadap dunia pendidikan di Indonesia, situs berita Medcom.id bersama Surya Edukasi Bangsa Foundation menyelenggarakan program Drive for EDU pada Jumat (27/1). Program itu berkonsep menghimpun dan menyalurkan donasi yang mengajak masyarakat untuk membantu guru dan sekolah yang terdampak gempa di Cianjur, Jawa Barat agar memiliki sarana belajar yang lebih baik.

Selanjutnya donasi yang terhimpun akan disalurkan dalam bentuk sarana belajar seperti laptop, printer, dan proyector. “Ini adalah sumbangsih kita untuk ikut membantu pengembangan dunia pendidikan indonesia. Jadi sekolah, guru, siswa fokus kita untuk sekolah yang terdampak gempa,” cetus Pimpinan Redaksi Medcom.id Indra Maulana saat pelepasan Drive for Edu.

Drive for EDU, kata dia diharapkan dapat meningkatkan peran aktif pihak swasta dan masyarakat dalam membantu dunia pendidikan di Indonesia. Langkah itu diyakini dapat mendorong pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Kita berharap dengan adanya program drive for edu ini, masyarakat di luar sana punya saluran untuk memberikan donasi mereka. Selanjutnya kita distribusikan bersama-sama dengan komunitas dari eksternal Medcom dan lain sebagainya,” tambah Indra.

Adapun periode ini, donasi telah dibuka sejak 28 November tahun lalu. Sampai kini donasi yang terkumpul sebesar Rp68.972.051. Drive for EDU akan menyasar delapan sekolah, yakni SMKN 1 Pacet, Pesantren Al – Uzlah, MTS Al-Ihsan, SMKN 1 Cugenang, SMPN 1 Cugenang, MI Jamiatul Hidayah, SMPN 5 Cianjur, SMAK Kanaan Cianjur.

Dalam hal ini Drive for EDU juga bekerjasama dengan komunitas mobil yakni Mitsubishi Pajero Club Indonesia (MPCI) dan ID42NER untuk menggalang donasi dan touring bersama untuk menyalurkan donasi tersebut. Selain itu The Papandayan Hotel, Universitas Kristen Maranatha, Benihbaik.com, serta Toyota juga turut andil dalam program donasi ini. (JDP/A-1)