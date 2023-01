PBB Berikan Kepercayaan UIPM Jadi Perwakilan di Indonesia

TEPAT pada 27 Desember 2022, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang bermarkas di New York, AS meresmikan Universal Institute of Professional Management (UIPM) menjadi perwakilan resmi dari PBB di Indonesia.

UIPM berkantor di Plaza Summarecon Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat,

Ini merupakan sejarah bagi Indonesia karena sebelumnya United Nations Global Compact (UNGC) memberikan kepercayaan ke Martha Tilaar Group sebagai perwakilan khusus UNGC di Indonesia.

Dengan begitu, di Indonesia telah memiliki dua perwakilan resmi yaitu Martha Tilaar Group menjadi perwakilan UNGC dan UIPM menjadi perwakilan UNECOSOC (United Nations Economic and Social Council).

Lt Gen Rantastia Nur Alangan dari Soldiers of Peace International Association (SPIA) ditunjuk sebagai Chief Executive Officer (CEO) UIPM-UN Ecosoc dan Prof Dr Mohammad Soleh Ridwan ditunjuk sebagai Main Representative UIPM-UN Ecosoc sekaligus President UIPM Indonesia.

Kedua putra bangsa Indonesia telah membawa nama Indonesia di mata dunia sehingga keduanya dipercaya untuk mewakili PBB di Indonesia.

Lt Gen Rantastia Nur Alangan mengatakan,"Saya bangga dan suatu kehormatan bagi saya bahwa UIPM menjadi perwakilan resmi PBB."

"Ini momentum sangat bagus untuk memanfaatkan posisi serta mengangkat pendidikan dan kebudayaan Indonesia di mata dunia khususnya dalam Pertemuan Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly) yang setiap tahun diadakan di New York," pungkasnya. (RO/OL-90)