'New Primagama X Danamon Mencari Juara' Dorong Jiwa Berkompetisi Siswa

BEKERJA sama dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, New Primagama Powered by Zenius menggelar kompetisi 'New Primagama X Danamon Mencari Juara'. Ajang ini bertujuan menguji kemampuan siswa-siswi di seluruh Indonesia dengan soal-soal berstandar olimpiade, dengan menguji literasi, numerasi, dan sains untuk siswa kelas 4-6 SD dan SMP, dan Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Ekonomi, atau Geografi untuk para siswa SMA.

Founder dan Chief Education Officer Zenius Sabda PS mengatakan, 'New Primagama X Danamon Mencari Juara' merupakan kesempatan bagus bagi para siswa di Indonesia untuk menguji kemampuan literasi, numerasi, dan sains mereka. "Soal-soal yang ada di kompetisi ini dibuat selaras dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dari Kemendikbud dan mengacu kepada PISA (Program Penilaian Pelajar Internasional)," jelasnya dalam keterangan yang diterima, Jumat (27/1).

"Semoga program ini bisa menghidupkan semangat berkompetisi bagi para siswa dan sekolah serta memberikan pencerahan kepada para siswa melalui pembahasan soal dan coaching clinic. Jadi selain berkompetisi, mereka juga bisa mendapatkan gambaran tentang soal-soal AKM dan bagaimana menyelesaikan soal-soal tersebut melalui pemahaman konsep," lanjutnya Sabda.

New Primagama juga bekerja sama dengan Danamon dalam menyelenggarakan kompetisi tahunan ini. Danamon akan menyediakan tabungan pendidikan sebesar ratusan juta rupiah untuk para pemenang.

Ivan Jaya, Consumer Funding Business Head, PT Bank Danamon Indonesia Tbk menyatakan pihaknya bangga dapat bekerja sama dengan New Primagama untuk mendorong lahirnya bakat-bakat baru dari generasi muda Indonesia yang memiliki standar kompetensi internasional. "Hal ini sesuai dengan visi Bank Danamon untuk 'Peduli dan Membantu Jutaan Orang untuk Mencapai Kesejahteraan'," jelasnya.

Selain mengikuti kompetisi, para siswa yang sudah mengikuti babak penyisihan bisa mengikuti pembahasan soal dengan para tentor New Primagama secara langsung. Sehingga, mereka tidak hanya mengikuti kompetisi saja, tetapi juga bisa mendapatkan penjelasan dari soal-soal yang mereka kerjakan dari tentor-tentor New Primagama.

Para finalis juga akan mendapatkan coaching clinic berupa kelas pembahasan/training yang diberikan langsung dari tentor New Primagama. Hal ini dilakukan agar para finalis mendapatkan persiapan yang lebih baik dalam mengerjakan soal-soal yang mereka hadapi di babak final.

Akan ada sepuluh orang juara dari tiap kategori yang diujikan yang akan mendapatkan gadget, medali, sertifikat, dan tabungan pendidikan dari Danamon. Secara keseluruhan, akan ada 80 juara dari kompetisi ini.

Periode pendaftaran dan penyisihan babak pertama program ini dibuka sejak 12 Desember 2022 hingga 28 Januari 2023 sementara semifinal berlangsung 27 Februari-4 Maret 2023 yang dilakukan serentak di seluruh cabang New Primagama menggunakan platform Zenius. Sedangkan babak final yang akan digelar secara offline di Jakarta 25-26 Maret 2023 mendatang. (RO/OL-15)