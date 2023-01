Siap Hadapi Perubahan di Era Vuca, Iluni Menwa UI Gandeng Ahli Ekonomi Rhenald Kasali adakan Seminar Nasional

PANDEMI COVID-19 telah menyisakan dampak buruk bagi dunia. Tidak hanya itu, kondisi diperparah dengan adanya dampak perang. Kedua hal ini telah berpotensi menimbulkan perbedaan progresif dalam pembangunan ekonomi.

Alumni Resimen Mahasiswa Universitas Indonesia (Iluni Menwa UI) sadar akan tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita perjuangan bangsa, negara, dan almamater. Komitmen anggota Iluni Menwa UI untuk menjadi generasi yang cerdas, kritis, dan tidak diam begitu saja bila terjadi sesuatu yang dapat merugikan orang lain atau khalayak ramai, menjadi dasar semangat untuk siap menghadapi tantangan di masa depan.

Dilandasi semangat Widya Çastrena Dharma Siddha, yaitu menyempurnakan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, serta Panca Dharma Satya Resimen Mahasiswa Indonesia dalam rangka ikut serta mewujudkan kesadaran bela negara, Iluni Menwa UI menjadi garda terdepan dalam membuka wawasan dan mencerdaskan bangsa Indonesia. Salah satunya lewat seminar nasional.

Mengusung tema, "Mengakselerasi Perubahan Melalui Inovasi dan Teknologi Menuju Indonesia Masa Depan”, Iluni Menwa UI menggandeng pembicara andal dan ternama yang merupakan pakar marketing sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali,.

Tidak hanya itu, Iluni Menwa UI juga menghadirkan I Made Dana M. Tangkas, yang merupakan Director di PT IBIMA, President of IOI, dan Chief of Permanent Committee at Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Ketua pelaksana David Chandrawan yang didamping oleh dua wakilnya, Mona Liza dan Banisyah Musmahyuni., mengatakan, seminar ini dalam rangka mewujudkan individu yang lebih waspada, berinisiatif tinggi, berani mengambil langkah, kreatif, dan kritis di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity).

“Kegiatan seminar ini sekaligus juga untuk memfasilitasi transformasi mental passenger manjadi mental driver untuk survive di era VUCA," paparnya.

Rencananya seminar tersebut akan dilaksanakan pada Minggu 12 Februari 2023 mendatang, bertempat di Galea Belangi, Rumah Perubahan Jakarta Excape, Bekasi.

David menuturkan, pemilihan tempat seminar menjadi salah satu daya tarik lantaran peserta dapat mengikuti seminar sambil menikmati kuliner para UMKM dengan sajikan panorama indah dan rekreasi satwa yang ada di sekitar Galea Belangi.

Bagi para penggiat bisnis, millenial muda dan inspirator dapat mengunjungi Instagram (IG) @Iluni_Menwa_UI atau Instagram (IG) Seminar Nasional Menwa UI yakni di @semnas.m8, untuk informasi selengkapnya.

Pendaftaran juga bisa dilakukan melalui link : http://bit.ly/RegisSemnasM8.

"Yuk! Mari bersama-sama hadapi perubahan dunia dengan mengisi bekal ilmu untuk tantangan di masa mendatang, " pungkas David. (RO/OL-7)