Pameran Pendidikan Internasional IIETE Digelar Februari Ini

SALAH satu masalah mendasar yang dihadapi perguruan tinggi saat ini adalah problem relevansi dan mutu yang belum menggembirakan. Pendidikan tinggi diakui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, hingga kini belum menjadi faktor penting yang mampu melahirkan enterpreneur dengan orientasi job creating dan kemandirian. Yang terserap dunia kerja baru 20%. Karena itulah Menteri Nadiem meluncurkan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka sejak awal 2020.

Untuk mengoptimalkan pelaksanan program Kampus Merdeka menuju pencapaian Indonesia Emas 2045, Wahyu Promo Citra (WPC) kembali menggelar pameran pendidikan bertaraf internasional, Indonesia International Education Training Expo & Conference (IIETE). Rencananya pameran itu akan digelar selama empat hari di Jakarta Convention Centre, 16-19 Februari 2023. Ajang bertaraf internasional yang digelar rutin setiap tahun ini merupakan pameran pendidikan yang terlama di Indonesia. Tahun ini menandakan ke-31 kali pameran tersebut digelar, setelah sempat terhenti sekali pada 2021 karena pandemi.



Karena itu, IIETE menjadi benchmark bagi perkembangan dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Menempati area seluas 4.000 m2 di Hall B, IIETE menghadirkan sebanyak 80 exhibitor dari PTN dan PTS favorit dari Indonesia serta mancanegara, lembaga kursus, digital education, industri penunjang pendidikan, sera lembaga pendidikan dari dalam dan luar negeri.

Sejumlah kampus favorit yang hadir ialah Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Surabaya, Institut Pertanian Bogor, Universitas Bina Nusantara, Universitas Kristen Krida Wacana, Universitas Terbuka, dan banyak lagi. Sedangkan untuk kampus luar negeri yaitu Malaysia (Kuala Lumpur International Education Consortium (KLIEC), Austria (University of Applied Sciences Upper Austria), Australia (Alliance College, Milcom Institute, Crown Institute of Higher Education/ Crown Institute of Business & Technology ), Rusia (Kazan Federal University), dan Turki (Ozyegin University, Studyfans, Bahcesehir University, Istinye University, Medipol University).

Setiap kampus memiliki program unggulan masing-masing yang selaras dengan program Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek, seperti magang dan studi independen, kampus mengajar, pertukaran mahasiswa merdeka, wirausaha merdeka, dan Indonesian International Student Mobility Awards. "IIETE memiliki nilai strategis, karena memberikan informasi kepada calon mahasiswa khususnya pelajar SMA/SMK/MA mengenai produk-produk pendidikan tinggi, mulai dari program pendidikan berjenjang Diploma, S1, S2, S3, profesi, kelas pararel, kelas internasional, program pelatihan, program kedinasan baik dari dalam negeri maupun mancanegara," ungkap selaku Wakil Direktur Wahyu Promo Citra, Satrio Sukur, dalam peluncuran IIETE 2023 yang digelar di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jumat (27/1).

Bahkan, lanjut Satrio Sukur, calon mahasiswa juga berkesempatan besar mengikuti program beasiswa dan masuk tanpa tes. Mengusung tema Never Stop Learning, pameran ini bertujuan menjembatani antara calon mahasiswa dengan perguruan tinggi impian agar dapat berdaya saing global saat memasuki dunia kerja. Tak dapat dipungkiri, kesiapan lulusan diploma dan sarjana dengan industri kerja ditentukan dari masa kuliah.

Satrio Sukur optimisis IIETE 2023 bisa menarik perhatian setidaknya 30 ribu pengunjung. Soalnya, setiap tahun pameran ini digelar pada Februari angka pengunjung sekiar angka tersebut. Pengunjung datang dari berbagai kalangan terutama siswa-siswi kelas 12 SMA/SMK/MA dari Jakarta dan sekitarnya yang diundang dan dijemput secara khusus dengan Bus. Tak ketinggalan, orangtua, guru, mahasiswa, akademisi, dan para profesional.

Untuk mendukung kegiatan Kampus Merdeka, Ditjen Dikti mengadakan sejumlah acara talkshow bertema. Ada talkshow bertema Kegiatan di Luar Kampus bersama Kampus Merdeka/Transformasi Pendidikan Indonesia bersama Kampus Merdeka bersama Asri Aldila Putri (Kepala Program Kampus Mengajar dan Pertukaran Mahasiswa Merdeka) dan Rachmat Sriwijaya (Kepala Program Indonesian International Mobility Awards) sera Eksplorasi Karier Gemilang bersama Kampus Merdeka bersama Wachyu Hari Haji (Kepala Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat) dan Gamaliel Alexander Emil Waney (Kepala Program Praktisi Mengajar dan Wirausaha Merdeka).

Ada pula serangkaian talkshow dari pakar pendidikan, seperti Serba-serbi Kuliah di Turki bersama Biru Marmara, Try Out SNBT bersama Nurul Fikri, dan kegiatan Fun Kuis yang diadakan oleh RCTI+. Calon mahasiswa juga berkesempatan mendapatkan informasi yang konprehensif berupa sharing session dan bedah kampus favorit.

Besarnya komitmen terhadap dunia pendidikan membuat sejumlah influencer anak muda berprestasi seperti health influencer Ayman Alatas serta peraih 100 lebih medali olimpiade tingkat internasional yakni Devon dan Mischka turut dihadirkan dalam pameran ini. Tips Jitu Masuk Sekolah Favorit Hollywood & Persiapan Daftar Masuk Kampus Ivy League akan dikupas tuntas oleh Devon Kei Enzo dan Mischka Aoki.

Selain itu, bagi pelajar yang ingin mengasah potensinya, dapat mengikuti kompetisi antarsiswa SMA yang dipertandingkan selama pameran, antara lain pidato bahasa Inggris dan story telling bahasa Mandarin. Sementara bagi guru dan kepala sekolah yang ingin meningkatkan kapasitas sebagai pelaku di dunia pendidikan dapat mengikuti talkshow Digitalisasi Sekolah Bersama Komunitas Guru TIK. (RO/OL-14)