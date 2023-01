Menkes Rekomendasikan Film Last Of Us Sebagai Pengingat pandemi pada Masa Depan

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut serial The Last of Us yang kini tayang di HBO bisa menjadi persiapan bagi dunia untuk menghadapi ancaman pandemi-pandemi berikutnya.

Meskipun kisah tersebut hanya fiksi belaka, latar belakang yang digunakan yakni penyebaran penyakit oleh fungi atau jamur adalah nyata. Virus itu bisa menginfeksi makhluk hidup terutama tanaman.

"Jadi itu bisa untuk persiapan. Di film itu, pandemi disebabkan patogen (organisme hidup yang menimbulkan penyakit) yang paling susah diobati. Kalau covid dari virus, kalau tuberculosis dari bakteri, kalau itu disebabkan oleh jamur," ujar Budi di Rakornas Transisi Penanganan Covid-19, Jakarta, Kamis (26/1).

Ia menambahkan, pada umumnya, siklus pandemi berulang setiap 100 tahun. Terkadang, masyarakat di periode selanjutnya sudah akan lupa tentang musibah penyakit yang melanda di masa lalu.

Oleh karena itu, serial The Last of Us yang diproduksi di masa ini, bisa menjadi medium untuk pengingat kembali bagi generasi di masa depan.

"Pandemi ini siklusnya 100 tahunan. Kadang-kadang semua lupa apa yang terjadi. Jadi pesannya adalah, to be prepare is the best guarantee to win the pandemic," tandas Budi. (OL-8)