Iqbal Linus Sarankan Pemuda Aktif Berorganisasi

MELAKUKAN diskusi-diskusi, baik di dalam maupun di luar suatu organisasi dapat menjadi lentera kecil bagi masyarakat, khususnya generasi muda untuk membangun Indonesia yang lebih baik dengan caranya masing-masing.

Demikian gagasan yang diutarakan Muhammad Iqbal Linus yang merupakan Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Jambi.

Dalam keterangan resminya pada Rabu (25/1), Iqbal yang akrab disapa Iqbal Linus juga berharap ada banyak pemuda yang berani untuk menentukan pilihan hidup dan tidak sekadar mengikut arus. "Coba melihat dengan cara berbeda dan mengasah kepekaan diri dengan cara melihat ranting yang bersebaran di tengah arus tersebut," kata pria pria kelahiran Jambi 19 Desember 1994 itu.

Iqbal sendiri mengaku dirinya bisa menjadi pribadi yang terbuka karena aktif berorganisasi. Ketertarikan berorganisasi sejak ia menimba ilmu di Columbia College dan Vancouver Film School di British Columbia, Kanada.

Melalui organisasi, kata Iqbal, dirinya dapat menyumbang pokok pikiran, memberikan pendapat untuk Tanah Air. Meski tidak didengar atau dapat terealisasi apa yang telah disuarakan, perubahan besar terjadi untuk diri sendiri.

"Kita bisa lebih punya empati. Tapi, untuk mengubah keadaan, tidak ada salahnya generasi muda masuk ke dalam sistem agar Negeri kita ini lebih baik dan dewasa ke depannya,” jelas Iqbal yang juga bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN) pada 2017.

Setidaknya ada beberapa organisasi yang pernah manaungi alumnus SMA 4 Negeri Jambi itu, seperti Hipmi Provinsi Jambi, Sapa Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, Persatuan Basket Indonesia Provinsi Jambi, dan Badan Musyawarah Keluarga Jambi Jakarta. Sementara di PAN pada 2017, Iqbal menjabat sebagai Wakil Bendahara DPW PAN Provinsi Jambi.

“Kalau dari sudut pandang saya sebagai generasi muda, masuk ke dalam sistem adalah bentuk aktualisasi dan kontribusi kepada bangsa juga bagian dari hak sebagai warga negara. Di samping itu, menurut survei yang saya baca, minat atau ketertarikan generasi muda di Tanah Air terhadap politik masih rendah,” katanya.

Di kegiatan yang bersifat sukarela, Iqbal mengatakan pernah menjadi bagian Organising Committee for the Rio 2016 Olympic and Paralympic Games di bagian Broadcast Division dan Indonesia Asian Para Games 2018 Organizing Committee (Inapgoc).

Iqbal juga mendirikan usahanya sendiri pada 2021 dengan membangun PT Lintang Nusa Energi Investama yang bergerak di bidang investasi dari luar (PMA) ataupun dalam negeri (PMDN) di bidang pertambangan dan trading mineral.

"Setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam meraih kesuksesan dalam berbagai bidang. Pasalnya, ia mengalami sendiri saat membangun usaha pertama kali. Meski finansial terbatas, saya tetap tekun menjalani usaha yang dimulai dari nol," kata dia. (R-3)