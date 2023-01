Minat Masyarakat Jalani Terapi Estetik Terus Meningkat

BERPENAMPILAN menarik dengan kulit mulus menjadi dambaan sebagian besar orang baik perempuan maupun laki-laki.

Tak heran jika klinik kecantikan atau estetika tak pernah sepi konsumen. Bahkan kini banyak pula klinik kecantikan atau skin care baru bermunculan.

Salah satu klinik estetika yang dikenal dengan treatment contouring dan skin adalah Derma Express. Bahkan Derma Express membuka dua cabangnya sekaligus pada Rabu (25/1).

Dua cabang Derma Express berada di Cipete Selatan, Cilandak, Jakata Selatan, dan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Managing Director of Derma Express, dr.Stiven Eli, mengatakan setelah sukses membuka cabang di Lombok, Derma Express yang menyandang status Top 3 Pluryal Mesoline.

"Derma Express memiliki dokter berstandar internasional dan memiliki sertifikasi, tetap konsisten memenuhi kebutuhan semua kalangan masyarakat agar dapat memiliki wajah proporsional dan kulit yang sehat," jelas Stiven

Menurut Stiven, Derma Express akan terus konsisten memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat sepanjang tahun 2023 dengan melebarkan sayap ke berbagai kota.

Tidak hanya mendapatkan Awards of Appreciation untuk nominasi Top 3 Pluryal Mesoline, Derma Express juga mendapatkan penghargaan Marketeers Omni Brands of the year 2022, Intergrated Marketing Chanel of The Year 2022, dan Superbrand Indonesia 2022 kategori Skincare & Beauty Clinic.

Derma Express, menurut dr.Stiven, menyediakan berbagai treatment yang didukung oleh teknologi canggih seperti treatment facial, mesoline, laser, rejuvenation, botox, filler dan threadlift dengan menggunakan benang perfect lift.

Semua treatment di Derma Express yang telah mendapatkan izin dari Kemenkes itu dapat mengencangkan kulit kendur dan meremajakan kulit serta merangsang produksi kolagen dengan daya tahan hingga 2 tahun dan tanpa rasa sakit.

Saat ini, tidak dapat dipungkiri penampilan menjadi hal pertama yang diperhatikan oleh orang-orang karena penampilan merupakan salah satu daya tarik seseorang.

“Terbukti dari banyaknya permintaan DexPeople (pelanggan Derma Exoress) agar Derma Express segera buka di kota-kota kesayangan mereka,“ ujar dr. Stiven.

Meso skin total repair

Dalam kesempatan ini, Derma Express juga memperkenalkan treatment terbaru yaitu Meso skin total repair dan juga NCTF serum.

dr. Stiven menjelaskan bahwa Meso skin total repair berfungsi untuk mencerahkan wajah, mengangkat sel kulit mati, dan merangsang kolagen serta elastin pada kulit.

"Sedangkan NCTF serum fungsinya untuk melembapkan, mengencangkan, mengurangi dark circle, mengurangi keriput halus," jelasnya.

"Berbagai promo pun diberikan oleh Derma Express Cipete dan Muara Karang mulai dari cashback 50%, free skin care dengan syarat dan ketentuan yang berlaku," ucap dr.Stiven.

Selain itu, DexPeople juga bisa konsultasi permasalahan wajah dengan dokter secara gratis. Derma Express juga selalu rutin memberikan promo-promo lainnya melalui akun instagram @derma_express. (RO/OL-09)