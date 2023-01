Biaya Pendidikan Tak Lagi Jadi Beban Dengan KIP-Kuliah

MANFAAT Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sangat besar. Berkat program tersebut, biaya pendidikan di perguruan tinggi tidak lagi menjadi beban bagi masyarakat Indonesia.

Anggota DPR RI Himmatul Aliyah mengapresiasi realisasi program KIP-Kuliah dari Jokowi. Melalui KIP-Kuliah, ia menilai masyarakat kurang mampu mendapat kesempatan untuk bisa meraih pendidikan setinggi tingginya dengan seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah.

"KIP ini tentunya sangat bagus dan memerataan pendidikan bagi mereka yang dalam kategori belum mampu menyekolahkan anaknya. KIP ini sangat membantu bagi mereka yang mendapatkan," ujar Himma.

Ia menerangkan program KIP-Kuliah tersebut telah menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah sehingga pemerataan pendidikan dapat diwujudkan. Ditambahkan, apresiasi dari masyarakat untuk pemerintah mengalir atas realisasi program tersebut.

"Alhamdulillah di dapil saya pun di DKI Jakarta II itu sudah banyak mendapatkan KIP dari jalur pemerintah maupun jalur aspirasi. Saya sendiri banyak mendapat ucapan terima kasih dan pengaduan dari masyarakat yang sudah mendapatkan KIP ini," jelasnya.

Presiden Jokowi melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun untuk program KIP-Kuliah. Jumlah tersebut dialokasikan untuk 780.014 mahasiswa di seluruh Indonesia.

Nominal bantuan yang diberikan pemerintah melalui KIP-Kuliah tergantung akreditasi prodi. Untuk akreditasi A mendapat bantuan Rp12 juta per semester, akreditasi B Rp4 juta, akreditasi C Rp2,4 juta per semesternya. Selain biaya pendidikan, penerima manfaat KIP-Kuliah juga mendapat bantuan hidup selama menjadi dengan nominal Rp800 ribu hingga Rp1,4 juta per bulan. (OL-15)