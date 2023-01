Oakwood Suites Kuningan Jakarta Rayakan Imlek penawaran harga kamar yang spesial hingga lLcky Angpao

PERAYAAN Tahun Baru Imlek selalu menjadi perayaan yang ditunggu-tunggu dengan kemeriahan dan beragam tradisi yang menarik. Mulai dari makanan khas, tradisi maupun kebiasaan yang unik dan yang terpenting waktu berkumpul bersama keluarga.

Oakwood Suites Kuningan Jakarta, sebagai hotel & serviced apartment yang berlokasi di jantung kota Jakarta memberikan program spesial untuk mengakomodasi kebutuhan berkumpul keluarga ini dengan merilis promo spesial bernama “Family Reunion Staycation”. Penawaran berlaku hingga 31 January 2023 untuk setiap tipe kamar.

Harga yang ditawarkan untuk promo spesial “Family Reunion Staycation” dimulai dari Rp1.260.000++ per malam per kamar untuk tipe kamar Studio Executive, Rp1.470.000++ per malam per kamar untuk tipe kamar Studio Premier, Rp1.995.000++ per malam per kamar untuk tipe kamar Two Bedroom Executive, Rp2.415.000++ per malam per kamar untuk tipe kamar Two Bedroom Premier, dan harga Rp3.045.000++ per malam per kamar untuk tipe kamar Three Bedroom Premier.

Selain keunggulan kamar yang luas dan beragam fasilitas menarik di dalam kamar, setiap pembelian promo akan mendapatkan spesial hampers yang berisikan kue keranjang sebagai simbol harapan akan tahun baru yang manis, cokelat koin sebagai simbol kemakmuran dan kertas angpao spesial.

Baca juga : Kemeriahan Malam Tahun Baru 'Tahun Kelinci Air' di Swiss-Cafetm

Untuk tamu yang menginap pada periode 21-22 January 2023 juga mendapatkan kesempatan untuk mengambil lucky angpao dengan hadiah mulai dari voucher makan hingga Rp. 400.000, payung dan tumbler ekslusif hingga uang tunai.

Waktu berkumpul keluarga pada momen spesial imlek tersebut dapat digunakan untuk bersantai bersama keluarga, atau dengan menikmati beragam fasilitas yang ditawarkan okeh Oakwood Suites Kuningan Jakarta, mulai dari swimming pool dengan konsep beach club Bali dan Fitness Center.

Berlokasi strategis di jantung kota Jakarta pusat, nikmati pilihan entertainment dan food and beverage yang beragam hanya beberapa menit berkendara dari Oakwood Suites Kuningan Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut tentang promo spesial ini dapat menghubungi 021 5260 260 atau WhatsApp melalui 0819 2926 0260. (RO/OL-7)