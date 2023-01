Kemeriahan Malam Tahun Baru 'Tahun Kelinci Air' di Swiss-Cafetm

Gong Xi Fa Cai! Swiss-Belhotel Pondok Indah menghadirkan beragam promo untuk menyambut tahun baru Kelinci Air; mulai dari paket makan malam yang disajikan dengan gaya set menu.

Set menu untuk per orang maupun untuk keluarga ber-6 orang atau per meja, hingga paket menginap.

Paket menu makan malam keluarga yang ditawarkan di antaranya; Yee Sang, double-boiled herbal chicken soup, braised five spice beef and chili butter prawn atau fried cod fish with mango coriander Thai sauce, glazed mushroom and broccoli, fragrant rice with olive / fragrant fried rice and nian gao with coco ice cream.

Ada pula penawaran paket kamar tersedia untuk tipe kamar Superior, Family Two Bedroom, dan Business Suite.

Mulai dari Rp 1.385.000 net per kamar untuk semalam di mana paket terdiri dari menginap1malam, makan malam set menu untuk 2 orang, dan makan pagi untuk 2 orang. Paket ini berlaku mulai tanggal 21 hinga 22 Januari 2023.

“Swiss-Belhotel Pondok Indah menyediakan berbagai penawaran menarik bagi para tamu maupun masyarakat sekitar yang ingin merayakan malam tahun baru bersama keluarga," ujar Dedik Abdillah selaku General Manager Swiss-Belhotel Pondok Indah, Jakarta.

"Tidak hanya paket menginap, kami juga menyediakan makan malam spesial dengan menampilkan berbagai hidangan dan hiburan spesial imlek," jelasnya.

"Bagi angota SBEC dapat menikmati potongan harga sebesar 10%, selain itu kami juga menyediakan hiburan music (band dan DJ), food parade, penampilan Guzheng, dan Barongsai. Tak ketinggalan juga doorprize menarik telah kami siapkan untuk para tamu yang hadir menikmati makan malam.” tutur Dedik.

Informasi lebih lengkap dapat menghubungi hotel di nomor 021-7501088 atau WhatsApp di nomor 0813-8384-9403. (RO/OL-09)