Semarakkan Imlek di Tahun Kelinci Air, The Sultan Hotel & Residence Jakarta Sajikan Hidangan Khusus

TAHUN Baru Imlek pada tahun ini yang memiliki shio kelinci air jatuh pada 22 Januari 2023. Momen ini merupakan saat yang tepat untuk mengulang tradisi, khususnya di kalangan masyarakat Tionghoa untuk mengadakan pesta bersama keluarga dan sahabat yang melambangkan persatuan.

Agar lebih bermakna dalam merayakan momen tersebut, sesi bersantap yang berkesan di The Sultan Hotel & Residence Jakarta adalah pilihan yang tepat.

Untuk merayakan kemeriahan tersebut, The Sultan Hotel & Residence Jakarta telah meluncurkan menu untuk perayaan Imlek 2023, Yee Sang & Chinese New Year Family Set Menu, Chinese High Tea di Lagoon Lounge dan Oriental Pizza dengan bebek pecking & topping dimsum di Pizzeria telah disiapkan secara eksklusif oleh The Executive Sous Chef, Chef Eric Kusnadi. Hidangan lezat ini akan tersedia mulai 20 Januari 2023 hingga akhir bulan.

Melambangkan keberuntungan dan kemakmuran, Yee Sang merupakan salah satu hidangan tradisional dan melempar Yee Sang ke udara dengan sumpit adalah bentuk representasi dari keberuntungan untuk memulai perayaan.

Selain itu, pengunjung dapat berpesta bersama selama perayaan yang bermakna ini dengan memilih Oriental Punch, kombinasi menyegarkan dari susu fermentasi, leci, jeruk, dan buah persik yang jelas dapat membuat perayaan Anda lebih menyenangkan di Lagoon Lounge untuk pertemuan sore yang santai.

Harganya sendiri untuk Yee Sang & Chinese New Year Family Set Menu mulai dari Rp488.000 net/pax (minimal 10 pax). Chinese High Tea dibanderol Rp218.000++/orang, Oriental Pizza ada di harga Rp138.000 net/pan dan Oriental Punch di harga Rp98.000 net/gelas.

Untuk melengkapi momen kemeriahanperayaan Imlek, tamu juga memiliki pilihan untuk melakukan staycation. Diberi nama "Prosperity Deal" tarif kamar ini mulai dari Rp1.288.000 nett/kamar/malam mulai 16-29 Januari 2023 sudah termasuk sarapan pagi untuk 2 orang, diskon 10% untuk menu promo Imlek di semua outlet, mini bar di dalam kamar, penggunaan sepeda untuk 2 orang minimal 2 jam, shuttle bus ke Senayan City dan penggunaan lapangan tenis selama 2 jam gratis.

Untuk info dan pemesanan lebih lanjut, silahkan hubungi reservation@sultanjakarta.com atau WhatsApp ke 0851-7317-9867 untuk paket kamar dan WhatsApp ke 0811-1220-531 untuk restoran. (RO/OL-7)