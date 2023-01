Anies Baswedan Berikan Kuliah di Ruangan Bersejarah Oxford University

USAI upacara pengangkatan sebagai Founding Member of International Advisory Board at the Institute of ASEAN Studies at the University of Oxford, Inggris, Anies Baswedan diminta memberikan kuliah tamu soal ASEAN dan masa depannya. Kuliah tamu ini dilaksanakan di salah satu gedung bersejarah yaitu Divinity School di Universitas Oxford.

Universitas ini bukan hanya tertua, tetapi juga terlama. Ada banyak universitas tua tetapi kini punah dan cuma cerita sejarah. "Hanya sedikit tetap tumbuh dan berkembang sampai hampir 1.000 tahun, salah satunya Universitas Oxford," tulis Anies Baswedan pada akunnya di Instagram, Jumat (14/1).

Anies bercerita lebih lanjut bahwa bangunan yang mulai digunakan sejak 1483 itu merupakan salah satu bangunan tertua di kampus ini. Proses pembangunannya saja perlu 60 tahun.

Pada awalnya ruangan ini digunakan untuk kuliah, ujian lisan, dan diskusi tentang teologi. Bahkan ruangan ini pula yang digunakan sebagai ruang parlemen Inggris era 1620-1640an.

Pada masa itu, mahasiswa yang diuji berada di satu sisi dan dewan guru besar/dosen duduk di sisi seberangnya mencecar dengan pertanyaan dan kritik. Itulah sebabnya disebut sebagai defense dan istilah dissertation defense dimulai di ruangan ini.

Pada masa sekarang, ruangan bersejarah ini hanya digunakan untuk upacara dan acara universitas penting lain. Menuju ruangan ini, ada selasar panjang yang dijadikan lokasi pengambilan gambar pada film Harry Potter.

Sebagian besar dari hadirin belum pernah masuk ke ruang bersejarah ini. Bahkan dosen dan mahasiswa Oxford pun banyak yang baru pertama kali masuk ke ruangan ini.

"Suatu kehormatan diundang memberikan kuliah tamu di salah satu universitas terlama di dunia. Mereka sengaja menyelenggarakan kuliah tamu ini di lokasi yang amat prestisius," tutup Anies Baswedan yang kini menjadi capres dari NasDem untuk Pemilu 2024. Jamuan makan malam menjadi rangkaian terakhir kegiatannya di Oxford University. (OL-14)