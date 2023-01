Prasetiya Mulya Gelar Ajang 'Sales Case Competition' untuk Mahasiswanya

Kampus Prasetiya Mulya BSD menyelenggarakan Sales Case Competition baru-baru ini untuk menantang mahasiswa memecahkan kasus nyata brand dalam meningkatkan penjualan .

Keseruan kompetisi ini disambut baik oleh mahasiswa. Konsep kegiatan pun dikemas dengan nuansa kasual sehingga semakin menarik.

Suherman Widjaja, sebagai perancang sekaligus Koordinator Faculty Member untuk mata kuliah Sales Management S1 Branding menyampaikan kompetisi ini merupakan rangkaian proses belajar ilmu sales yang dirancang dengan tujuan untuk agar mahasiswa bisa mendapat pengetahuan serta kesempatan mempraktikannya secara langsung di dunia nyata.

Melalui bimbingan Faculty Member, menurut Suherman, mahasiswa diajak memecahkan masalah nyata secara runtut dan sistematis menggunakan berbagai konsep ilmu sales dan marketing. Mereka dibimbing melakukan riset guna mencari akar penyebab masalah, lalu menganalisis temuan yang didapat, lalu merancang solusinya.

“Mempelajari dan menghapal ilmu di kelas belum cukup, itu hanya tataran tahu teori, setiap mahasiswa perlu diajak mempraktikkannya secara langsung di lapangan agar bisa menerapkannya itulah cara belajar yang baik”, tambah Suherman dalam keterangan pers, Sabtu (14/1).

"Ada delapan grup kontestan terdiri dari rata rata enam mahasiswa/i yang merupakan Best of The Best dari setiap kelas," jelas Novi Amelia selaku Manajer Program S1 Branding.

"Mereka ditantang untuk memecahkan kasus nyata yaitu meningkatkan penjualan Bakmi Mewah, salah satu produk Mayora yang menjadi case contributor di kompetisi ini. Kompetisi seperti ini cukup lama terhenti selama pandemi," ucap Novi.

Para kontestan menunjukan kemampuan yang baik sekali dengan analisis yang tajam dan berbagai insight solusi segar yang secara langsung diapresiasi oleh para juri dari pihak Mayora yaitu M.Taufiqullah Assyaukani, selaku Marketing Director dan Andriana Cicilia, selaku Senior Brand Manager.

Keduanya nampak puas dengan ajang kompetisi hari ini. Disampaikan oleh kedua Juri bahwa mereka mendapat ide-ide segar yang bisa diterapkan di perusahaan.

Ajang ini memperlihatkan kebahagiaan di wajah semua pihak yang terlibat, kontestan, juri, panitia pelaksana, dan dosen terlihat keriuhan dan gembira penuh tawa menghiasi wajah mereka.

Tampaknya proses pembelajaran berupa kombinasi interaksi antara dunia akademik dan industri seperti ini sangat baik karena saling menguntungkan dan tampak membawa dampak bagi masyarakat secara umum. (RO/OL-09)