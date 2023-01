Cause ID Ajak Jalani Gaya Hidup Sehat dengan Berlari dan Bersepeda di Program Move for Coffee

PLATFORM penyelenggara ajang olahraga virtual, Cause ID, menghadirkan program Move for Coffee yang bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar menjalani gaya hidup sehat dengan rutin berlari dan bersepeda.

CEO Cause ID Enrico Hugo mengatakan menjalani gaya hidup sehat sudah menjadi cita-cita masyarakat luas sejak lama. Namun, hanya segelintir dari sekian juta masyarakat yang akhirnya menjalani gaya hidup sehat.

"Malas tidak selalu menjadi pemicu utama, melainkan kurangnya motivasi yang kuat untuk menjalani gaya hidup sehat," kata Enrico Hugo, pada Kamis (12/1).

Melihat perlunya tambahan motivasi itu, pihaknya menginisiasi program Move For Coffee. Program ini merupakan hasil kerja sama Cause ID dengan mitra-mitra gerai kopi di Jabodetabek dan sekitarnya, antara lain Everyone Coffee Cilandak, Kopi Nako Ciracas, Stroom Coffee, Kopi Nyai, Kopi Muja, Kopi Toko Kayu, Simetri Coffee Roasters, Simetri Home Coffee Roasters, Masalalu Cafe Rawa Domba, Masalalu Cafe Petukangan, Kina Jakarta dan Kopikina Coffee Roaster.

Selain itu, ada juga Nu.e.ta, Dawend Coffee & Steak Galaxy, Dawend Coffee Agus Salim, Simetri Coffee Roasters Bekasi, Masalalu Cafe Pekayon, Littlewood Coffee dan Masalalu Cafe Setiabudi. Tangerang: Good Ride Bike Cafe, Kolepa Express dan Kolepa Mini Golf & Coffee Shop.

Enrico Hugo menjelaskan, Move For Coffee merupakan dukungan pihaknya terhadap UMKM di industri minuman kopi, serta mengapresiasi masyarakat Indonesia atas keputusannya untuk mengambil langkah

menuju hidup yang lebih sehat.

"Besar harapan kami, program ini dapat menjadikan olahraga sebagai kegiatan yang rewarding," ujarnya.

Kehadiran program Move For Coffee diharapkan dapat mendorong minat dan semangat masyarakat untuk mulai berlari atau bersepeda, agar dapat menikmati kopi di gerai mitra Cause ID dengan potongan harga mulai dari 20%.

Untuk bisa menikmati harga spesial tersebut, hanya perlu mendaftarkan diri menjadi pengguna platform Cause ID secara gratis, dan berlari sejauh 3 km atau bersepeda sejauh 15 km dalam sehari.

Enrico Hugo menambahkan, pihaknya masih akan terus memperluas jangkauan program Move For Coffee hingga akhir 2023 dengan target 250 mitra coffee shop. (RO/OL-7)