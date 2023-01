Gandeng Yayasan AHM, Kalbis Institute Gelar Retorikalbis 2023

BEKERJA sama dengan Yayasan Astra Honda Motor (AHM), mahasiswa Strategic Communication Kalbis Institute melebur konsep virtual dan offline menjadi persembahan kampanye kreatif untuk menyuarakan Ride for Life kepada Gen Z melalui Retorikalbis 2023. Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran Generasi Z mengenai pentingnya berkendara yang aman dengan cara yang kreatif bisa tumbuh.

Altobeli Lobodally, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Kalbis Institute mengatakan tujuan penyelenggaraan kampanye ini adalah untuk menjawab tantangan gaya hidup berkendara yang aman ala Gen Z. Pasalnya, pada masa ini, Gen Z menjadi penyumbang terbesar terjadinya kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

"Retorikalbis 2023 menunjukkan kesigapan Kalbis Institute dan Yayasan Astra Honda Motor untuk menyelenggarakan kampanye secara virtual dan offline dalam meningkatkan kesadaran Gen Z mengenai pentingnya berkendara yang aman dengan cara yang kreatif," jelasnya dalam keterangan yang diterima, Kamis (12/1).

"Ajang ini menjadi bukti pembelajaran di Kalbis Institute yang menyiapkan pribadi-pribadi siap terap di industri. Melalui event ini, mahasiswa menjadi terasah dan matang skilnya untuk terjun ke dunia kerja. Terima kasih untuk Yayasan AHM yang telah menjadi bagian dari proses transformasi hearts and minds Kalbis Institute," imbuh Altobeli.

Di sisi lain, Ahmad Muhibbuddin, Ketua Yayasan AHM berharap kampanye keselamatan berkendara dengan balutan kreativitas karya khas anak muda dapat memberikan inspirasi dan semangat untuk menghadirkan keamanan dan kenyamanan berkendara di jalan raya.

Retorikalbis 2023 yang berlangsung sejak 10 November 2022 hingga 11 Januari 2023 diikuti ratusan pelajar dan mahasiswa dari berbagai sekolah serta kampus di Indonesia, Kegiatan yang digelar antara lain inspiring class, competition, dan awarding night.

Beragam Inspiring Class dengan mengangkat tema seperti Ride For Life, How to Make Micro-Documentary with Smartphone, Jalin Relasi dan Raih Cuan Bagi Pelajar Dengan Join Komunitas Bikers, serta Speak Up Ala Komika disajikan dengan sangat baik untuk menjawab tantangan gaya hidup berkendara yang aman ala Gen Z. Berbagai kompetisi seperti PR Campaign, Film Documentary, Meme, Tiktok, dan Open Mic Battle juga turut mengambil peranan besar di dalam meningkatkan kesadaran Gen Z dalam berkendara yang aman. (RO/OL-15)