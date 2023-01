Rayakan Malam Tahun Baru Imlek di Mercure Serpong Alam Sutera 

CARA terbaik untuk menyambut Tahun Kelinci Air dalam kalender China adalah dengan makan malam bersama keluarga besar.

Nikmati All You Can Eat Buffet Dinner spesial malam tahun baru Imlek dengan beragam menu istimewa di Mint & Pepper Restaurant by Mercure Serpong Alam Sutera.

Beragam sajian khas Imlek seperti Yu Shang, Nian Gao, Jellyfish Salada, dan masih banyak hidangan lain yang sangat menggugah selera hanya dengan Rp. 388.000 Nett/orang.

Jangan lewatkan kesempatan mendapatkan Lucky Angpao dari Pohon Keberuntungan yang tersedia di restoran setiap pembelian 4 pax Chinese New Year Eve Buffet Dinner. Penampilan Barongsai juga akan menjadi acara yang dinanti-nanti tuk meriahkan malam istimewa ini.

“Dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek, Mercure Serpong Alam Sutera juga meluncurkan Chinese New Year Prosperous Hampers yang berisikan Nian Gao dengan tampilan modern berisikan Cheesecake,” ujar Della, Asst. PR Manager Mercure Serpong Alam Sutera dalam keterangan tertulisnya.

Adapun CNY Hampers ini tersedia dengan box cantik berisikan 1 pcs atau 3 pcs yang dilengkapi dengan greeting card yang dapat disesuaikan dengan permintaan dengan harga mulai dari Rp 99.000 nett/box.

Hampers ini cocok untuk diberikan kepada keluarga, rekan, ataupun kerabat untuk membagikan kebahagian di tahun baru.

Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk kembali berkumpul bersama dengan keluarga dan orang-orang terkasih di Mercure Serpong Alam Sutera.

Jangan lewatkan penawaran spesial ini ya. Reservasikan kedatangan Anda sekarang! Hubungi 021-29668668 untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut. (RO/OL-09)