Peningkatan Akreditasi Tiga Program Studi, Fakultas Teknik UP Syukuran

FAKULTAS Teknik (FT) Universitas Pancasila UP menyelenggarakan syukuran atas peningkatan akreditasi tiga program studi (prodi) yaitu Teknik Sipil, Prodi D3 Teknik Mesin, D3 Teknik Elektro di Aula lantai 4 Fakultas Teknik, Universitas Pancasila, Jakarta, baru-baru ini.

Tasyakuran ini dihadiri Rektor UP, para Wakil Rektor UP, para Kepala Lembaga dan tenaga pendidik Fakultas Teknik UP.

Tasyakuran ini diawali oleh pembacaan doa yang dibacakan oleh Ir. Akhmad Dofir., MT., IPM dilanjutkan dengan sambutan dari Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM.

"Alhamdulillah ada tiga prodi yang meningkatkan akreditasi yaitu Teknik Sipil, Prodi D3 Teknik Mesin, D3 Teknik Elektro saya bersyukur atas hal hal baik yang didapatkan di tahun 2023," kata Budhi dalam keterangan pers, Kamis (12/1).

"Insha Allah tahun ini Fakultas Teknik akan mencetak guru besar setelah 15 tahun penantian. Syukuran ini merupakan syukuran untuk seluruh warga Universitas Pancasila. semoga acara ini menjadikan kita semakin guyub saling asah asih usuh. dan ditahun ini akan juga ada peningkatan di jurusan Informatika untuk menyusul yang lainnya," paparnya.

Baca juga: Ajinomoto Tawarkan Beasiswa Program S2 di Jepang Bagi Mahasiswa Indonesia

Sementara itu, Rektor Universitas Pancasila Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H, M.Si, FCBArb. menyampaikan,"Saya bersyukur atas keberkahan yang didapatkan Fakultas Teknik dan berharap universitas kita akan semakin hebat untuk ke depannya."

"Saya kedatangan Pak Dekan minggu lalu dan meminta fakultas ini dipecah saya mempertimbangkan dan meminta untuk dikaji apakah lebih baik dan saat ini saya menyatakan untuk mendukung hal tersebut. Saya yakin dibawah pimpinan pak Budi Fakultas Teknik kita semakin maju lagi untuk kedepannya," kata Edie.

Fakultas Teknik Universitas Pancasila menyelenggarakan acara syukuran ini sebagai bentuk bersyukur atas diraihnya akreditasi Teknik Sipil dengan Predikat Unggul, D3 Teknik Mesin dengan predikat Unggul dan D3 Teknik Elektronika dengan predikat Baik Sekali. (RO/OL-09)