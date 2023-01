HUT ke-14, Plataran Indonesia Teguhkan Kiprahnya Lewat True National Pride-Karya Anak Bangsa

PLATARAN Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-14 pada Januari 2023 dan akan terus melanjutkan kiprahnya sebagai The True National Pride dengan mempersembahkan serangkaian program yang bertemakan “Karya Untuk Bangsa”.

Perayaan hari jadi ini menandai pencapaian berkelanjutan Plataran yang diperoleh dari hasil dedikasi dan kerja keras yang berjalan beriringan dengan perkembangan Plataran di semua aspek dan berbagai lini bisnis dengan mengedepankan kontribusinya terhadap sektor pariwisata dan Indonesia melalui tiga pilar utama Plataran: alam, budaya, dan masyarakat.

Debut Plataran pada 2009 menjadi tonggak penting bagi industri perhotelan di Indonesia karena inilah lahirnya perusahaan asli Indonesia dengan visi “For Indonesia and Indonesians” yang terus bertujuan untuk membawa nama Indonesia di panggung internasional.

Terus menjunjung inovasi dan orisinalitas, Plataran terbukti telah menjadi pionir dalam industri perhotelan yang terus bertahan dari masa ke masa, termasuk dalam masa pandemi yang berdampak sangat berat terhadap sektor pariwisata.

Lewat resorts, hotel, restoran, venue, serta berbagai hospitality-related business lainnya, Plataran memiliki tujuan untuk memberdayakan seluruh lapisan masyarakat agar mencapai potensi terbaiknya dan membawa dampak positif bagi sekitar melalui bidang perhotelan dan pariwisata yang berakar pada budaya dan sejarah Indonesia serta kelestarian lingkungan.

Selama perjalanannya, sebagai pelopor di industri perhotelan, restoran, dan ekowisata, Plataran telah diberikan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah sejumlah tamu kehormatan, seperti Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, berbagai kementerian, pemimpin dunia, dan sebagai mitra resmi G20.

Sejak awal berdiri, Plataran dengan penuh semangat menciptakan pengalaman tak terlupakan untuk seluruh tamu melalui keramahtamahan khas Indonesia, dipadu dengan pengalaman kontemporer yang inovatif, namun tetap berakar pada tradisi.

Pada tahun ini, tetap berpijak pada tiga pilar utama, Plataran memiliki tiga fokus kampanye; True to Nature, True to Community, and True to Culture.

Dengan tidak melupakan genetika dan DNA Plataran untuk mengembangkan ekowisata, Plataran ingin memiliki objektif yang lebih besar, yakni untuk mengajak generasi muda untuk menunjukkan kreativitasnya, mendorong mereka untuk terus berinovasi, memiliki jati diri sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab melalui prinsip identitas sejati, integritas, kreativitas, dan orisinalitas.

“Tahun 2023 merupakan tahun syukur bagi Plataran kepada Tuhan Yang Maha Esa dikarenakan Plataran bukan saja telah melewati hampir 3 tahun the dark tunnel of Covid tetapi Plataran juga terus bertumbuh dan berkembang secara luar biasa dimasa pandemi. Oleh karenanya rasa syukur itu akan dimanifestikan Plataran di tahun 2023 sebagai tahun transisi from the sea to the ocean opportunities & challenges dengan bekerja lebih keras, kreatif, bertanggung-jawab dan terus berprestasi dan berkontribusi pada para pelanggan setia Plataran, masyarakat dan menjadi kebanggaan bagi Indonesia di panggung nasional dan internasional melalui pencanangan tagline True Indonesian Icon - True National Pride.” Ujar Yozua Makes, Founder dan CEO Plataran Indonesia Group.

Dalam rangka perayaan hari jadi, sebagai bentuk penghargaan Plataran untuk komunitas dan juga sekaligus untuk memperingati International Education Day yang jatuh pada 24 Januari, Plataran akan menyelenggarakan kolaborasi workshop dengan 14 organisasi lokal di seluruh Indonesia dengan beragam topik yang inspiratif di sepanjang bulan.

Rangkaian berikutnya dilanjutkan dengan memberikan apresiasi kepada 14 teman-teman social influencer yang telah menjadi agen perubahan positif bagi negeri, serta atas dukungan mereka dengan membagikan pengalaman unik mereka di Plataran.

Sebagai penutup rangkaian itu, Plataran mempersembahkan Iconic Ecotourism Menu, satu-satunya dan pertama di Indonesia, serangkaian menu dengan cita rasa tanah air, yang khusus diteliti dan dikembangkan dengan pakar dari instansi pendidikan yang menitikberatkan pada penggunaan tanaman-tanaman asli Indonesia yang memiliki manfaat kesehatan yang sangat banyak.

Iconic Ecotourism Menu merupakan rangkaian menu yang disajikan sebagai bentuk tribute dan penghormatan Plataran kepada warisan budaya dan dapat dinikmati di di seluruh unit Plataran di Jakarta. Plataran juga telah menyiapkan program Anniversale dengan penawaran menginap eksklusif untuk semua outlet resor dan hotel Plataran, serta hadiah poin ekstra untuk anggota Circle of Friends.

Di usianya yang baru, Plataran dengan bangga mengumumkan bahwa berbagai proyek menarik akan siap diluncurkan tahun ini. Berpusat di area ikonik di kota Bandung, Plataran akan menjadi tuan rumah destinasi kuliner yang berkesan di jantung Jawa Barat.

Dalam kuartal pertama tahun ini, Plataran Ubud Hotel & Spa dan Plataran Komodo Resort & Spa juga akan meningkatkan fasilitasnya untuk mengakomodasi kegiatan MICE dan pernikahan untuk memberikan pengalaman yang lebih berkesan bagi para tamu.

Selanjutnya, dua lokasi di Jakarta, yaitu Hutan Kota by Plataran dan Plataran Kinandari juga telah hadir sebagai lokasi berbagai kegiatan MICE, tidak hanya pesta pernikahan yang megah, tetapi juga berbagai pertemuan dan acara bisnis, serta pameran seni dan budaya.

Selain itu, Plataran Catering Services-Taste of Personalized Excellence juga hadir untuk memberikan pelayanan katering terbaik yang berorientasi pada detail, dapat diandalkan, serta sajian spesial yang disiapkan khusus oleh tim kuliner Plataran.

Plataran mengundang semua orang untuk ikut merayakan dan memperingati 14 tahun dedikasi Plataran berkarya sebagai salah satu perusahaan pariwisata nasional terbaik di Indonesia. Kami berterima kasih kepada keluarga, teman, tamu, dan mitra atas dukungan berkelanjutan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Plataran sejauh ini. (RO/OL-7)