Oakwood Apartments PIK Jakarta Perkenalkan General Manager Baru

OAKWOOD Apartments PIK Jakarta mengumumkan Ervira Syahputri sebagai General Manager baru per 2 Januari 2023.

Memulai karir perhotelannya di Countrywood Residences, Ervira Syahputri lulus dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti dengan jurusan Manajemen Administrasi Perhotelan. Karirnya dimulai di Front Office Department hingga menduduki posisi Operation Manager pada 2012 dan Residence Manager pada 2017.

Sejak bergabung dengan Ascott Hotels Indonesia pada 2012 Ervira telah memegang berbagai peran dalam tim pre-opening hotel, operasional properti, Front Office, Housekeeping, revenue analysis dan guest service management.

“Sebagai hotel berkonsep apartemen berlayanan internasional pertama yang memulai debutnya di Pantai Indah Kapuk (PIK), salah satu lingkungan paling bergengsi di Jakarta, saya sangat bangga dan bersemangat untuk menjadi bagian dari tim hebat ini. Saya dan tim akan tetap memberikan yang terbaik agar tamu kami mendapatkan pengalaman menginap yang tak terlupakan," kata Ervira mengenai penunjukannya.

Dengan karirnya selama 22 tahun di industri perhotelan dan pengetahuan serta pengalaman manajemen properti yang beragam, Ervira merupakan aset bagi Oakwood Apartments PIK Jakarta yang akan merayakan hari jadinya yang ke-3 pada Maret 2023.

"Dengan penugasan GM baru ini, hotel kami akan terus menyediakan layanan yang luar biasa dan menjadikan kepuasan tamu sebagai prioritas utama kami," tulis Oakwood dalam keterangannya.

Baca juga : Pullman Ciawi Vimala Hills Gelar Perayaan Tahun Kelinci dengan Harapan Baru

Oakwood Apartments PIK Jakarta merupakan Hotel Bintang 5 dengan konsep Apartemen yang menyediakan 5 tipe kamar mulai dari Studio hingga 3 kamar tidur. Fasilitas hunian lengkap kami juga mencakup kolam renang indoor dan outdoor, pusat kebugaran, restoran dan taman bermain.

Berjarak sekitar 15 menit dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan akses langsung ke Kawasan Pusat Bisnis Ibu Kota, Oakwood Apartments PIK Jakarta terletak tidak jauh dari pusat kuliner yang trendi dan lingkungan yang terhubung baik dengan kenyamanan yang tak tertandingi seperti dekat dengan tempat hangout outdoor yang baru: By The Sea, Central Market, Pantjoran PIK, Urban Farm, dan The Cove Batavia PIK. Lifestyle Mall PIK Avenue, sekolah Internasional Tzu Chi yang menawarkan tingkat Pendidikan dari PAUD, pendidikan dasar dan menengah, serta Fresh Market PIK, pasar modern yang menjual berbagai produk segar dan kedai makanan.

Dengan fasilitas hotel yang menarik dan daerah sekitar hotel yang menunjang, Oakwood Apartments PIK Jakarta dapat menjadi pilihan yang tepat untuk menginap keluarga atau perjalanan bisnis. (RO/OL-7)