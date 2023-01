Asita Pariwisata Lakukan Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan 

ASSOCIATION of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) merayakan hari ulang tahunnya ke-52 pada 7 Januari 2023. Segenap pengurus DPP Asita Pariwisata dan DPD Asita Pariwisata DKI Jakarta mengadakan serangkaian kegiatan antara lain ziarah ke makam para pendiri Asita dan pahlawan pariwisata Indonesia di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata.

"Selain itu, berbagi dengan para senior yang membutuhkan, wisata bersama anak yatim, edutrip ke Panjalu bersama para anggota Asita Pariwisata DKI Jakarta dan syukuran serta diskusi dengan para stakeholders pariwisata Indonesia," tutur Ketua DPD Asita Pariwisata DKI Jakarta, Hasiyanna S. Ashadi, dalam keterangannya Minggu, (8/1).

Pihaknya melakukan tabur bunga di makam para pendiri Asita Pariwisata serta tokoh dan para pejuang pariwisata Indonesia sebagai penghargaan, penghormatan, dan tanda terima kasih atas jasa-jasa pejuang pariwisata dalam membangun kepariwisataan di Indonesia. "Dengan kegiatan ini diharapkan seluruh anggota Asita Pariwisata tetap mengingat dan menjaga cita-cita luhur para pendiri Asita dan pejuang pariwisata dalam membangun dan memajukan BPW/APW dan pariwisata Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat pariwisata pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya," tuturnya.

Pendiri, pejuang, dan tokoh-tokoh tersebut ialah Susilo Sudarman, Ahmad Tahir, Sri Mulyono Herlambang, Soetopo Yasamihardja, dan Latief Hendraningrat. Kegiatan ziarah dan tabur bunga ini diikuti oleh Ketua DPD Asita Pariwisata DKI Jakarta/WaKa Ketua Umum DPP Asita Pariwisata Bidang Pemerintahan, Hasiyanna Ashadi, wakil para pengurus, wakil para anggota, dan staf sekretariat lain. (OL-14)