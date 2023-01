Institut STIAMI Luncurkan Program Studi Magister Ilmu Komunikasi

INSTITUT STIAMI Jakarta meluncurkan Program Studi Magister Ilmu Komunikasi yang dilakukan secara luring dan daring, Sabtu (6/1). Acara peluncuran disertai dengan seminar nasional bertemakan 'Navigating the Digital Communication, Media on Political Era 2024: Opportunities and Challenges' serta serta penandatanganan MoU antara Aspikom Pusat, ISKI dan APPRI.

Hadir dalam acara tersebut antara lain, Wakil Menteri Tenaga Kerja Apriansyah Noor, Kepala LLDIKTI Wilayah III Jakarta Paristiyanti Nurwardani, Direktur Program Pascasarjana Institut STIAMI Yulianto serta dan Rektor Institut STIAMI Prof Dr Wahyuddin Latunreng,MM.

Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi Institut STIAMI Wulan Furrie Lenggana menyampaikan, Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana Institut STIAMI menyediakan konsentrasi yang relevan dan sejalan dengan perkembangan pesat dalam teknologi komunikasi yang terjadi masa kini seperti strategic corporate communication and government public relation, digital media management, dan business and marketing communication. Untuk itu, lanjut Wulan, program studi ini mengusung tagline 'Excellent Communication for Digital and Creative Industry'.

"Tagline tersebut mencerminkan bahwa Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana Institut STIAMI berfokus pada studi pengembangan kegiatan komunikasi terkini meliputi korporat komunikasi serta marketing komunikasi. Disamping itu, pengembangan keahlian program studi juga mengacu pada perkembangan komunikasi terkait globalisasi, bisnis, politik, dan seni budaya," ujar Wulan dalam keterangan yang diterima, Minggu (8/1).

Wulan juga menyampaikan bahwa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana Institut STIAMI dirancang untuk memenuhi kebutuhan para professional industry bisnis dan kreatif digital dengan memiliki keterampilan teoritis dan Komunikasi yang kuat dengan pengajar yang berpengalaman dan berkualitas serta memiliki keunikan untuk membuka khasanah wawasan para mahasiswa. "Keuanggulan yang kami miliki adalah perkuliahan yang dinamis, berintegritas, komprehensif sesuai dengan peminatan," jelasnya.

Di sisi lain, pada sesi seminar 'Navigating The Digital Communication, Media On Political Era 2024' menghadirkan narasumber pakar komunikasi publik Gun Gun Heryanto, Pakar Komunikasi Media Lely Ariyani. Seminar dimoderatori Wulan Furrie Lenggana. (RO/OL-15)