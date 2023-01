50 Ungkapan Syukur Ulang Tahun untuk Diri Sendiri

SAAT berulang tahun, hal yang paling ditunggu-tunggu adalah ucapan selamat penuh harapan dari orang-orang di sekitar. Namun, Anda juga dapat mengapresiasi diri Anda sendiri terhadap banyak hal yang telah dilalui selama setahun belakangan.

Doa dan harapan yang Anda panjatkan untuk diri sendiri tentunya akan lebih tepat sasaran karena sesuai dengan keinginan dan harapan Anda pribadi.

Selain memberi ucapan ulang tahun untuk diri sendiri, Anda juga dapat merayakan hari bahagia tersebut dengan mentraktir diri sendiri untuk makan enak, nonton film terbaru, hingga membeli barang kesukaan sebagai hadiah.

Berikut adalah beberapa ucapan ulang tahun untuk diri sendiri.

1. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada diriku di usiaku yang baru bertambah ini, jadikanlah aku manusia yang pandai bersyukur pada-Mu.

2. Ya Allah ya Tuhan ku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi ketika usiaku bertambah.

3. Ya Allah, pada ulang tahunku saat ini, aku memohon pada Mu keberkahan atas umurku yang bertambah, kelapangan atas rezekiku serta kemudahan dalam segala urusanku. Kabulkanlah doa-doaku, doa tulus yang semoga Engkau dengarkan serta kabulkan.

4. Ya Allah, aku berterima kasih atas kehidupan yang masih Engkau berikan hingga saat ini, semoga hamba bisa menjadi sosok manusia yang selalu mengingat Engkau dalam setiap langkah yang aku ambil dan setiap tahun ketika umurku bertambah.

5. Apabila waktuku telah habis, maka tentu tidak berarti lagi mata ini menangis. Terima kasih ya Allah, sebab Engkau telah memberikan diriku kesempatan lagi. Kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Semoga Engkau selalu memudahkan setiap jalan yang aku ambil. Amin.

6. Ketika aku merayakan hari ulang tahunku, aku mengharapkan berkah Allah dalam hidupku. Semoga aku diberikan keberkahan dengan kebahagiaan serta kesehatan yang baik sekaligus kemakmuran. Selamat ulang tahun untuk diriku.

7. Pada diriku, terimakasih telah berjuang sejauh ini. Selamat ulang tahun untuk jiwa yang tidak pantang menyerah. Semoga semua keinginan dan harapanku segera menjadi kenyataan.

8. Dengan bertambahnya usia ini, sadarlah wahai diri, bahwa jatah hidup artinya semakin berkurang, maka janganlah aku lalai akan perintah yang diberikan oleh Allah dan teruslah berjuang hingga napas berhenti.

9. Tidak terasa hari ini adalah hari bertambahnya usiaku, bertambahlah usiaku satu tahun lagi. Semoga aku bisa memperbaiki diri dan menjadi manusia yang lebih baik lagi.

10. Hari ini aku hanya ingin berterima kasih pada Tuhan, sebab Tuhan telah menambahkan satu tahun lagi dalam hidupku. Selamat ulang tahun untuk diriku.

11. Ketika aku bangun, aku sadar bahwa hari ini adalah hari istimewa karena hari ini aku dilahirkan ke dunia. Aku sangat bersyukur dan berterima kasih atas karunia kehidupan. Selamat ulang tahun untuk diriku.

12. Hari istimewa ini membuat diriku setahun lebih tua dan lebih cantik atau tampan dari sebelumnya. Selamat ulang tahun diriku.

13. Hari ini adalah hari yang indah serta menyenangkan. Orang-orang terbaik telah dilahirkan pada hari ini! Termasuk diriku, selamat ulang tahun untuk aku.

14. Mark zuckerberg adalah sahabat sejatiku! Dia adalah orang yang selalu ingat kapan aku dilahirkan, meskipun tahun-tahun telah berlalu begitu saja. Terima Kasih ya Mark!

15. Ya Allah, aku hanya dapat bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan pada ku hari ini dan tahun-tahun ini! Terima kasih.

16. I will enjoy the best of today and laugh like i never laugh before, because it is my day. Happy birthday to me! (Aku akan menikmati hari ini sebaik mungkin dan aku akan tertawa seperti aku belum pernah tertawa sebelumnya, karena hari ini adalah hari ku. Selamat ulang tahun untuk diriku!).

17. Doaku untuk hari ini. Tuhan tidak akan aku lewatkan hari tanpa bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan atas segala hal yang telah Engkau berikan!

18. Happy birthday to me! Wish me all the best. Semoga di hari ulang tahun ku ini aku bisa menjadi seorang manusia yang lebih baik lagi dibandingkan tahun-tahun kemarin.

19. Ya Tuhan, tolong panjangkanlah umurku dan umur orang-orang yang aku sayangi, berikanlah limpahan rezeki yang halal pada diriku dan pada orang-orang yang aku sayangi. Selalu tunjukanlah jalan yang Engkau ridhoi agar hamba berada pada jalan yang benar bersama orang-orang yang aku sayangi selama aku hidup.

20. Dengan bertambahnya satu tahun usiaku hari ini, aku berharap serta memohon pada Mu Tuhan, agar Engkau selalu memudahkan segala urusanku.

21. Tahun ini adalah tahun yang baik! Aku telah mencapai banyak tujuan yang aku inginkan untuk diri sendiri. Semuanya sudah aku lakukan dengan baik! Hari ini, aku akan memanjakan diri dengan perayaan khusus, karena telah bertahan dan berusaha dengan baik! Selamat ulang tahun aku!

22. Tidak ada yang lebih indah melebih doa-doa dan ucapan selamat ulang tahun dari orang terkasih. Meskipun ucapan ulang tahun itu sering kali tidak aku terima, tetapi semoga aku tetap menjadi pribadi yang kuat dan mandiri. Amin! Selamat ulang tahun.

23. My wishes for myself today are more grace, more prosperity, more happiness and more more years ahead. Happy birthday to me! (harapan untuk diriku hari ini adalah lebih banyak rahmat, lebih banyak kemakmuran, lebih banyak kebahagiaan dan lebih banyak tahun-tahun ke depan. Selamat ulang tahun untuk aku!

24. Ya Tuhan, terima kasih atas segala ujian yang telah aku dapatkan hari ini. Semoga esok hari aku menjadi sosok yang lebih baik lagi.

25. Ya Tuhan ku, tolong ringankanlah beban di hati hamba dan kuatkanlah hamba untuk menjalani setiap cobaan yang Engkau berikan.

26. Usiaku semakin bertambah, maka aku harus tetap semangat meraih impianku agar masa depanku cerah. Aku akan melangkah ke depan dan aku tidak akan memandang masa-masa kelamku di masa lalu. Sebab di sana, masa depan telah menanti. Jadi aku tidak mau dan tidak akan membuang-buang waktu lagi!

27. Tidak terasa hari ini adalah hari bertambahnya usiaku. Semoga aku bisa memperbaiki diri menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi.

28. Satu resolusiku di usia yang baru. Apa adanya dan tak muluk-muluk. Memilikimu seutuhnya dengan cinta yang sederhana. Selamat ulang tahun untuk jomblo berprinsip.

29. Semua orang mendoakan yang terbaik untukku. Tapi, aku belum pernah melakukan yang terbaik untuk mereka. Semoga usia yang baru ini membawa aku pada keberkahan dan kebaikan, sehingga aku bisa membuat bangga mereka yang telah menyayangiku.

30. Aku tidak bisa mengubah masa laluku, tapi aku bisa mengubah masa depanku. Pada awal usiaku ini aku akan berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi.

31. Selamat berulang tahun manusia hebat! Kau adalah orang yang menakjubkan. Semoga di hari yang spesial ini mendapatkan tahun yang baik kedepannya.

32. Hari ini, aku hanya ingin berterima kasih kepada Tuhan karena telah menambahkan satu tahun lagi dalam hidupku. Selamat ulang tahun untukku.

33. Ketika aku bangun, aku menyadari itu pasti hari yang istimewa untuk beberapa alasan. Oh ya, ini adalah hari aku dilahirkan! Aku sangat bersyukur atas karunia kehidupan! Selamat ulang tahun untukku!

34. Aku akan berusaha menjadi seseorang yang lebih baik.

35. Hari istimewa ini membuatku setahun lebih tua dan lebih cantik/tampan dari sebelumnya! Selamat ulang tahun untukku!

36. Ya Tuhan, Aku bersyukur sekali karena berkat Engkau aku menjadi seseorang yang lebih bijaksana dalam menjalani hidup.

37. Mencintai diri sendiri berarti memahami bahwa kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi baik.

38. Kehidupan yang besar dimulai dari mimpi yang besar.

39. Tunjukkan cinta dengan memberikannya, tanpa syarat, kepada dirimu sendiri. Dan saat kamu melakukannya, kamu akan menarik orang lain ke dalam hidupmu yang akan mencintaimu tanpa syarat. Selamat ulang tahun diriku.

40. Terimakasih karena sudah bertahan meskipun banyak sekali rintangan mengadang. Selamat ulang tahun manusia Tangguh.

41. Aku berpikir bahwa ada suatu hal yang lebih penting daripada sekadar percaya. Tindakan dunia ini penuh dengan pemimpi. Tidaklah banyak orang yang berani maju dan mulai mengambil langkah pasti untuk mewujudkan visi mereka.

42. Tegas akan diri sendiri, buang pikiran negatif, dan lakukan yang terbaik. Kegelisahan hanya milik mereka yang putus asa.

43. "Secara alami kita bijaksana, baik hati, kuat, tidak takut, dan benar-benar tidak terbatas." - Byron Katie

44. Keajaiban itu nyata bagi mereka yang yakin berserah diri dan bekerja keras.

45. Kamu tidak dapat mengubah masa lalu dan janganlah terlalu khawatir dengan hari esok. Hari ini adalah hari yang dapat mengubah masa depanmu.

46. Aku berdoa semoga hari ini aku bisa merasakan kebahagiaan tersendiri yang membuat aku ceria kembali dalam menjalani hidup. AMIN.

47. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba." - Brian Dyson

48. Ini adalah fase baru dalam hidupku, dipenuhi dengan cinta dan semua kegembiraan yang selalu kubayangkan. Selamat ulang tahun untukku.

49. Selamat Ulang Tahun bagi pejuang hidup paling tangguh.

50. Selamat ulang tahun diriku! Banggalah dengan siapa dirimu, dan jangan malu dengan cara orang lain melihatmu.

