Polri Prediksi Puncak Arus Balik Terjadi Lusa

WAKIL Kapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono memperkirakan puncak arus balik Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 pada 1 Januari 2023.

"Puncaknya pada hari Minggu, 1 Januari 2023," kata Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono di Pos pengamanan KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, hari ini.

Hingga Jumat (30/12), kata Wakapolri, kepadatan arus kendaraan masih terpantau normal berada di bawah angka 3.000 kendaraan per jam. Kendaraan itu kembali dan masuk melalui sejumlah pintu tol di Jakarta.

Pantauan di Gerbang Tol Cikampek Utama, Jumat petang, kepadatan kendaraan mulai terlihat memasuki Jakarta dari arah Transjawa.

Sementara itu, Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol. Yusri Yunus menjelaskan bahwa Korps Lalu Lintas Polri telah menyiapkan rencana aksi untuk rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan arus kendaraan pada saat arus balik liburan Natal dan tahun baru.

Dalam kondisi normal, kata dia, volume rata-rata kendaraan di bawah 3.000 per jam. Akan tetapi, jika kepadatan mencapai 5.500 kendaraan per jam, dibuat rekayasa lalu lintas sistem contraflow untuk satu lajur.

Puncaknya, lanjut dia, jika volume kendaraan melebihi 8.500 kendaraan per jam, diberlakukan sistem one way (satu arah).

Pemantauan volume kendaraan pada arus mudik dan arus balik liburan Natal dan tahun baru merupakan bagian dari Operasi Lilin 2022.

Operasi Lilin 2022 melibatkan 166.791 personel gabungan yang tersebar di 188 pos pengamanan, 776 pos pelayanan, dan 70 pos terpadu.(Ant/OL-4)