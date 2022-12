Cara Aman Dapatkan Manfaat Sehat Sinar Matahari

KUTIPAN “Every New Day is Another Chance to Change Your Life” sepertinya cukup relevan bagi kita di penghujung tahun ini.

Setiap hari kita memiliki kesempatan untuk memiliki hidup yang lebih baik, salah satunya dengan lebih sering berolahraga atau beraktivitas di luar.

Meskipun demikian, kulit kita perlu perlindungan dari paparan sinar matahari agar tetap sehat, lembab, dan terlindungi dari sinar UV.

"Vaseline, melalui rangkaian produk tabir surya terbarunya, Vaseline Daily Sun Care, memastikan siapapun bisa selalu #ChinUpUndertheSun dengan memberikan perlindungan ekstra bagi kulit," kata Assistant Country Marketing Manager Unilever, Tamara Adys Nabila dalam keterangan, Kamis (29/12).

Namun Tamara menngatakan bahwa sinar matahari memberikan banyak manfaat kesehatan bagi tubuh, seperti memperkuat kekebalan tubuh.

"Namun, kita juga perlu tetap melindungi kulit dari paparan sinar UV (ultraviolet). Vaseline Daily Sun Care memberikan perlindungan khusus kulit terhadap paparan sinar UV, membantu tampil percaya diri dan terlindungi saat melakukan aktivitas di luar ruang, termasuk berolahraga," jelssnya.

Baca juga: Manfaat Energi Matahari bagi Manusia, Hewan, Tumbuhan



Ketika sedang beraktivitas di luar ruang, terutama ketika sedang berolahraga, kadar air di dalam tubuh otomatis berkurang sebagai akibat dari keringat yang keluar dan juga menguapnya hidrasi kulit karena panasnya sinar matahari.

Hal ini menyebabkan kulit terlihat lebih lebih gelap, kering dan kusam. Oleh karena itu, kulit membutuhkan perlindungan khusus saat beraktivitas di bawah sinar matahari agar bisa lebih nyaman dan terlindungi dari paparan sinar UV.

Tamara mengatakan, “Tantangan bagi mereka yang beraktivitas dan berolahraga di luar ruang adalah menjaga kondisi kulit tetap lembab, sehat, dan terlindungi dari dampak buruk sinar UV."

Bahkan meski cuaca sedang mendung, mengingat Indonesia mulai memasuki musim hujan, penggunaan sun care sangatlah penting karena radiasi sinar UV tetap dapat mengenai kulit.

"Oleh karena itu, Vaseline Daily Sun Care memberikan perlindungan khusus untuk kulit dari paparan sinar UV, serta membantu tampil lebih percaya diri saat melakukan aktivitas di luar ruang, terutama saat berolahraga,” ucapnya.

“Vaseline Daily Sun Care memiliki kelebihan, yaitu memberikan perlindungan dari sinar UV sekaligus menghidrasi dan mengunci kelembapan kulit berkat Vaseline Jelly yang terkandung di dalamnya," terang Tamara.

"Selain itu, Waterflux™ Technology membuat teksturnya cepat menyerap dan tidak lengket. Ini membuatnya memberikan manfaat lengkap, yaitu sebagai perlindungan kulit dan sebagai perawatan yang tepat untuk kulit yang terhidrasi,” tambah Tamara.

Vaseline Daily Sun Care, menurut Tamara, juga mengandung Water-Holding System yang mampu memberikan sensasi segar sekaligus memberikan hidrasi yang mendalam pada kulit.

"Selain itu, Vaseline Daily Sun Care mengandung Double-Layering System pada varian Tone-Up Sun Cream yang mencerahkan kulit wajah dengan hasil matte dan natural," jelasnya.

"Rangkaian Vaseline Daily Sun Care ini juga mudah diaplikasikan, sehingga menjadi solusi praktis untuk menjaga kulit tetap sehat dan terlindungi dari sinar matahari saat berolahraga atau beraktivitas di luar rumah," katanya.

“Secara menyeluruh, Vaseline berkontribusi dalam mendukung penerapan gaya hidup sehat yang salah satu kuncinya adalah menjaga kondisi kulit tetap lembab dan terus sehat meski di bawah paparan sinar matahari sehingga bisa tampil percaya diri dan tetap #ChinUpUnderTheSun bersama rangkaian produk Vaseline Sun Care,“ tutup Tamara. (RO/OL--09)