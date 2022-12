10 Sahabat Nabi Muhammad yang Dijamin Masuk Surga

NABI Muhammad SAW memiliki 10 orang sahabat yang berjuang menegakkan Islam hingga akhir hidupnya. Sepuluh sahabat tersebut adalah Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id dan Abu Ubaidah.

Seperti sabda Rasulullah SAW: "Abu Bakar di surga, Umar di surga, Usman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga." (HR At Tirmidzi)

a. Abu Bakar Ash Shiddiq

Orang pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar Ash Shiddiq. Ia merupakan khalifah pertama yang memerangi orang-orang murtad. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin 'Utsman bin 'Amir bin 'Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taiym bin Murrah bin Ka'ab bin Luay Al Quraisyi At Taimi.

b. Umar bin Khattab

Sahabat nabi yang setia mendampingi dakwah Rasulullah SAW adalah Umar bin Khattab. Dengan tubuh kekarnya, Ia selalu mengawal Rasulullah SAW kemanapun perginya. Ia juga pandai dalam mengatur strategi perang.

c. Utsman bin Affan

Utsman bin Affan adalah sahabat nabi yang sangat dermawan. Ia adalah saudagar kaya raya namun tidak pelit menyedekahkan hartanya untuk keperluan menyebarkan agama Islam.

d. Ali bin Abi Thalib

Selain sahabat, Ali bin Abi Thalib juga merupakan menantu dan sepupu Rasulullah SAW. Ia juga termasuk orang pertama yang masuk Islam dari golongan anak-anak. Sebagai sahabat yang setia, Ia sering mendampingi dakwah Rasulullah SAW khususnya saat hijrah dari Mekkah ke Madinah.

e. Thalhah bin Ubaidillah

Thalhah bin Ubaidillah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang ikut berjuang bersama Rasulullah SAW yang saat itu sudah berada dalam keadaan terdesak. Ia akhirnya wafat dalam Perang Uhud dan mati syahid.

f. Zubair bin Awwam

Zubair bin Awwam adalah sepupu Nabi Muhammad SAW yang menjadi sahabatnya. Ia termasuk orang pertama yang masuk Islam atau as-Sabiqun al-Awwalun yang dijamin masuk surga.

g. Abdurrahman bin Auf

Semasa hidupnya, Ia ikut berjuang di jalan Allah SWT dengan kemampuan berbisnis, harta, nyawa yang Ia miliki.

h. Sa'ad bin Abi Waqqash

Sahabat yang selalu mengikuti perang dengan kaum Quraisy adalah Sa'ad bin Abi Waqqash. Ia bahkan sempat menjadi pemimpin perang saat melawan Persia. Selain itu, Sa'ad juga termasuk sahabat yang masuk Islam di usia muda, 17 tahun.

i. Sa'id bin Zaid bin Amru bin Naufal Al-Adawi

Sa'in bin Zaid bin Amru bin Naufal Al-Adawi adalah sahabat nabi yang juga sepupu dari Khulafaur Rasyidin kedua, Umar bin Khattab. Ia tak pernah absen dari perang kecuali Perang Badar karena saat itu ia sedang mendapat tugas dari Rasulullah SAW.

j. Abu Ubaidillah bin Jarrah

Abu Ubaidillah bin Jarrah pernah mengemban amanah sebagai panglima perang saat melawan kekaisaran Romawi. Ia merupakan seorang muhajirin dari kaum Quraisy Mekkah yang pernah ikut hijrah bersama Nabi SAW.(OL-5)