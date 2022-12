Politeknik Sahid buka Program Baru Magister Pariwisata

TERUS berupaya mejadi Center Of Excellence, Politeknik Sahid terus berinovasi dalam pengembangan program Pendidikan. Salah satunya adalah penambahan program baru yairtu Magister Terapan Pariwisata Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata (M.Tr.Par).

Seperti disampaikan oleh Direktur Politeknik Sahid Ibu Assoc. Prof. Dr. Nenny Wahyuni, SE., M.M., Politeknik Sahid di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan, dan Sosial Sahid Jaya senantiasa terus berinovasi dalam memenuhi kebutuhan industri pariwisata antara lain dengan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mendukung sektor pariwisata menjadi leading sector ekonomi di Indonesia.

“Salah satu realisasinya adalah membuka program baru yaitu Magister Terapan Pariwisata Program Studi Perencanaan & Pengembangan Pariwisata (M.Tr.Par),” kata Ibu Nenny Wahyuni dalam keterangan tertulis nya kepada media, Rabu (28/12).

Dalam kesempatan tersebut, Ibu Nenny juga menyampaikan rasa terima kasih dan syukur atas penyerahan izin dibukanya prodi Magister Terapan Pengelolaan & Pengembangan Pariwisata (M.Tr.Par). Ia menjelaskan, dibukanya Prodi Magister Terapan Pariwisata ini muncul karena kebutuhan pariwisata yang semakin tinggi terutama untuk mendukung program pemerintah dalam menjadikan pariwisata sebagai pengungkit ekonomi Indonesia.

“Program Studi Magister Terapan Perencanaan & Pengembangan Pariwisata merupakan program studi yang berbeda dibandingkan Perguruan Tinggi lain adalah jumlah pembelajaran praktikum memiliki bobot (70%) sehingga cocok bagi praktisi dan profesional Industri maupun pemerintah,” tegasnya.

Program ini kata Ibu Nenny memiliki keunikan tersendiri, yaitu Research for Problem Solver di mana hasilnya akan menjadi sebuah produk yang bernilai inovasi. Solutif dan Aplikatif, berorientasi pada praktikum di Industri. Referensi kurikulum hasil kolaborasi dan sesuai dengan kebutuhan mitra DUDIKA. Menggunakan metode pembelajaran yaitu Triple Mode (Online, On Campus & On Workplace) dengan peminatan Prodi meliputi (Geotourism, Coastal and Marine Tourism, Gastronomy Tourism and Sustainable Tourism).

“Diharapkan lulusan program Studi S2 ini dapat mengaplikasikan secara langsung skill dan knowledge yang diterima selama perkuliahan,” ungakpnya.

Sementara itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III Ibu Dr. Ir. Paristiyanti Nurwandani, M.P, secara resmi menyerahkan Salinan Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pembukaan Magister Terapan Pariwisata Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata kepada Assoc. Prof. Dr. Nenny Wahyuni, SE., M.M, Direktur Politeknik Sahid didampingi Prof. Dr. Nugroho B Sukamdani, M.BA., BET sebagai Ketua Umum Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan, dan Sosial Sahid Jaya dan Assoc. Prof. Yohanes Sulistyadi, M.Pd sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Sahid Jaya. Turut hadir pula Assoc. Dr. Derinta Entas, S.E., M.M. (Wakil Direktur I), Dr. Murhadi, S.Kom, M.M. (Wakil Direktur II), Dr. Suci Sandi Wachyuni, S.Tp., M.M. ( Kepala Biro Penjamin Mutu).

Dalam sambutannya Ibu Paristiyanti, selain memberikan ucapan selamat kepada segenap jajaran Politeknik Sahid, juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi Politeknik Sahid dalam menghasilkan SDM Pariwisata yang unggul dan kompeten.

Diketahui Politeknik Sahid merupakan perguruan tinggi vokasi yang bernaung di bawah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya, selanjutnya disebut Yayasan Sahid Jaya (YSJ). Konsistensi Ketua Pendiri dan Pembina Yayasan Sahid Jaya Bapak Alm. Prof.Dr.H. Sukamdani Sahid Gito Sardjono dalam pendidikan vokasi pariwisata semakin dikukuhkan oleh Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya, Bapak Prof Dr. H. Nugroho B. Sukamdani, MBA, BET dan dukungan dari Sahid Group di seluruh Indonesia.

Selama 39 (Tiga Puluh Sembilan Tahun) Politeknik Sahid selalu berupaya menjadi Center of Excellence dalam mencetak tenaga profesional di bidang pariwisata yang berwawasan global. Sejalan dengan visi Menjadikan Politeknik Sahid sebagai trend setter Pendidikan Tinggi Vokasi berbasis industri yang unggul, berbudaya, religius dan memiliki daya saing tingkat nasional dan internasional Tahun 2030”. (OL-13)