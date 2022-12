Traveloka Dukung Yessiow Gaungkan Indonesia di Seni Mural Internasional

ILUSTRATOR dan seniman mural kelas dunia asal Bali, Yessi Nur Mulianawati atau yang lebih dikenal dengan sapaan Yessiow, berkolaborasi dengan platform travel terdepan se-Asia Tenggara, Traveloka.

Traveloka memberi dukung untuk mewujudkan kegiatan internasional yang bertajuk "Yessiow Euro Tour 2022".

Dalam kesempatan tersebut, Yessiow terlibat dalam empat festival mural internasional di Eropa dan akan melukis dinding khusus Traveloka dengan nama ‘See the World Again Wall’ pada event keempat di Barcelona, Spanyol.

Selain menggaungkan nama Indonesia di kancah seni mural dunia, perhelatan ini juga bertujuan untuk menginspirasi para seniman Nusantara, khususnya wanita untuk terus berkarya, membuka wawasan dan memperkaya pengalaman dengan cara mereka sendiri.

Mengawali perjalanan sebagai seniwati mural sejak usia 17 tahun, Yessiow aktif menjelajah dunia dengan kegiatan seninya melalui berbagai eksebisi maupun festival kelas internasional.

Lukisan mural seniwati yang sarat prestasi ini banyak terpengaruh oleh kecintaannya pada objek alami dan warna-warna cerah yang mengelilinginya selama tumbuh di negeri tropis.

Kini, karyanya telah tersebar di berbagai negara di dunia seperti Kamboja, Nepal, India, Turki, Afrika Selatan hingga Itali.

Tahun ini, sebagaimana tahun sebelumnya, Yessiow kembali terpilih dan mendapatkan undangan melukis di beberapa street art festival di Eropa.

Sejalan dengan semangat Life, your way dari tagline terbaru Traveloka dan momentum dibukanya kembali destinasi wisata luar negeri, Yessiow berkolaborasi dengan Traveloka.

Perjalanan seni dan eksplorasi wisata Eropa yang berlangsung sejak bulan Agustus tersebut dikemas dalam tajuk "Yessiow Euro Tour 2022".

“Melalui Yessiow Euro Tour 2022 ini, kami ingin dapat menggaungkan nama Indonesia di panggung seni dunia, khususnya seni mural," kata Yessiow dalama keterangan pers, Selasa (27/12).

"Selain itu, saya ingin dapat menginspirasi para seniman dan khususnya wanita melalui karya-karya saya, agar menjadi sosok yang tangguh, menarik, dan berdaya," katanya.

"Semoga kegiatan ini juga dapat memupuk motivasi para seniman nusantara untuk berkreasi dan berkarir di kancah internasional sesuai dengan minat, karakter dan cara mereka sendiri,” papar Yessiow.

Adapun beberapa festival seni yang melibatkan kiprah Yessiow kali ini adalah All About Things di Brussel, Belgia pada 30 Juli - 14 Agustus 2022, IBUG Urban Art Festival di Floha, Jerman pada 16 – 20 Agustus 2022, dan Awesome Athens Experiences di Vyronas City, Yunani pada 24 - 31 Agustus 2022

Selain itu, B-Murals Intervention di Barcelona, Spanyol pada 15 - 22 September 2022 di mana Yessiow melukis See the World Again Wall yang memvisualisasikan narasi tentang layanan dan inspirasi akomodasi Traveloka yang seru sekaligus terpercaya.

See the World Again Wall juga mengajak pelaku perjalanan kembali melihat dunia lagi, liburan lagi, hingga menjelajahi destinasi internasional lagi dengan lebih bermakna dan sesuai pilihannya.

See the World Again Wall akan menjadi bagian dari pusat ruang sosial budaya urban di Nau Bostik, Barcelona, Spanyol.

Ruang publik yang diramaikan oleh berbagai pameran, pagelaran karya dan pasar street food ini merupakan salah satu creative hub setempat. Terkait hal itu, Yessiow menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Traveloka bagi kegiatan pelaku seni tanah air.

“Saya bersyukur mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan Traveloka dan berharap kolaborasi kreatif semacam ini dapat menumbuhkan efek positif berkelanjutan bagi perkembangan dunia seni, khususnya street art, seni urban di Indonesia ke kancah dunia,” lanjutnya.