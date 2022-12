Apresiasi Alumni Berprestasi, Himpunan Alumni IPB Gelar HA IPB Awards 2022

KIPRAH Institut Pertanian Bogor dalam dunia pendidikan nasional cukup besar dan berhasil. Kampus yang berbasis di Kota Hujan Bogor ini sukses menelurkan sejumlah lulusan terbaik dan memiliki kontribusi bagi negeri.

Sebut saja Andi Hakim Nasution yang dikenal sebagai Bapak Statistika Indonesia, FG Winarno yang pernah memimpin badan pangan dunia FAO, pakar-pakar marketing dan branding seperti Handi Irawan, Agoes Soehadi, Simon Jonatan hingga Amalia Maulana, Siti Nurbaya Abubakar Menteri Kehutan dan Lingkungan Hidup, profesi jurnalis dari Thoriq Hadad, Suryopratomo, Uni Lubis, Teguh Juwarno, hingga Mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu tak lepas dari kekuatan IPB sebagai salah satu Universitas Kelas Dunia (World Class University) yang diakui. Selain itu, IPB juga termasuk perguruan tinggi paling inovatif di Indonesia dan memiliki keunggulan akademik dan riset serta termasuk sekolah yang menerapkan wawasan kewirausahaan.

IPB pun masuk dalam jajaran kampus berprestasi terbaik di Indonesia sehingga lulusannya bisa mengambil kesempatan bekerja yang lebih luas.

IPB yang kini telah berusia 59 tahun sudah banyak menelurkan alumni-alumni berkualitas dan berkecimpung di banyak bidang mulai dari wirausaha, birokrat hingga profesional sukses. Ketua Himpunan Alumni (HA) IPB Walneg S Jas mengatakan, setiap lulusan IPB harus memiliki kontribusi yang positif, luas dan berorientasi mewujudkan kesejahteraan bagi sesama dan masyarakat.

“Maka ketika saya dilantik memimpin organisasi ini, saya mengajak kepada seluruh alumni IPB agar bergerak serta berkiprah dalam memperkuat dan memajukan ekonomi baik di lingkungannya sendiri ataupun secara luas,” ujarnya.

Untuk terus mendorong semangat alumni IPB berbakti bagi negeri, HA IPB menggelar malam apresiasi kepada para alumni yang telah berperan aktif bagi negeri baik sebagai professional, birokrat maupun pengusaha dalam acara HA IPB Awards 2022.

Berlangsung secara meriah di IICC Botani Square Bogor. Penghargaan yang pertama kali diberikan pada tahun ini, diharapkan akan mendorong para alumni untuk terus berkarya yang terbaik, menghasilkan prestasi yang akan menginspirasi.

Rektor IPB University Arif Satria mengatakan, IPB selalu mendorong dan mendukung penuh aktifitas alumni utamanya yang berkaitan dengan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Arif meyakini, IPB telah banyak memberikan sumber daya materi yang cukup banyak bagi mahasiswanya sehingga dengan kemampuan tersebut bisa menghantarkan mereka menjadi alumni yang berkualitas.

“Saya punya istilah seperti ini, ability may get you to the top, but it takes character to keep you there,” sebut Arif.

Ia menegaskan selalu mendukung kiprah alumni di masyarakat luas. Dengan segala kiprahnya, para alumni, sebut Arif tentu layak untuk mendapatkan apresiasi agar semakin bersemangat.

“Tujuannya semata-mata agar mereka terpacu untuk terus berprestasi dan menginspirasi. Dimana prestasi yang ada harus diikuti dengan dampak bagi masyarakat dan bangsa Indonesia,” pungkas Arif.

Sementara itu Walneg menambahkan, hakikat dari acara HA IPB Awards ini adalah bentuk respek dan juga kesempatan para alumni IPB untuk menginspirasi dengan karya.

“Saya berharap pemberian pengahargaan HA IPB Awards ini semakin meningkatkan semangat alumni untuk berprestasi dan berperan terutama dalam kemajuan pertanian di tanah air,” imbuhnya.

Ketua Panitia HA IPB Awards, Endang Sri Rahayu mengatakan, penghargaan itu diberikan kepada sejumlah alumni IPB setelah melalui tahapan-tahapan penilaian yang cukup ketat dan tertutup (confidential). Tim penilai sendiri terdiri dari beberapa tim independen dari pengurus HA IPB, IPB University dan alumni prominent. Total usulan calon nominasi yang diterima panitia adalah sebanyak 196 orang.

Adapun tahapan penilaian tersebut adalah, panitia menerima usulan calon nominee dari para alumni secara individu maupun komunitas yang terdiri dari angkatan, jurusan, daerah, organisasi dan sebagainya.

Lalu data yang masuk akan divalidasi, direview, apakah benar dan sesuai data diri, profesi dan kelengkapan administrasinya oleh tim validasi untuk kemudian tim penilai internal (gabungan HA IPB dan IPB) melakukan penilaian terhadap nama-nama calon nominee yang lolos validasi.

Faktor-faktor yang dinilai akan berbeda pada setiap kategori, berdasarkan rumusan yang sudah dibuat oleh panitia penilai. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala untuk meminimalkan bias yang muncul.

Baru setelah itu, pada tahap akhir dan penentuan, nama-nama nominee diseleksi oleh para juri utama (kelompok alumni prominen), yang dipimpin oleh Prof Drajat Martianto yang saat ini merupakan Wakil Rektor 1 sampai didapatkan nama yang dianggap terbaik dari semua nama alumni yang diusulkan per kategori profesi.

Penghargaan yang diberikan pada HA IPB Awards 2022, dibagi dua kelompok, yaitu penghargaan yang dinominasikan dan ditetapkan oleh dewan juri (diberikan kepada 11 kategori profesi), dan penghargaan yang merupakan hasil penilaian afirmatif DPP HA IPB (lifetime achievement dan mitra alumni).

Adapun nama para penerima penghargaan HA IPB AWARDS 2022 adalah sebagai berikut: Ida Bagus Gede Arsana (Petani Pejuang) yang sukses melakukan budidaya padi organic dengan menerapkan metode SRI (System of Rice Intensification) dan juga merupakan Dirut PT Bali Sri Organik.

Selanjutnya, Anjar Budi Susetyowati (Penggerak Desa, Lingkungan, Sosial dan Kemanusiaan), seorang dokter hewan yang pernah bertugas di Pusat Latihan Gajah (PLG) Way Kambas (1987-1990) dan banyak mendampingi petani di desa-desa penyangga Taman nasional Way Kambas dalam menghadapi konflik dengan gajah sumatera.

Berikutnya Juhaeri Muchtar (Akademisi/Peneliti) yang juga Seorang peneliti / akademisi di bidang epidemiologi dan statistik dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Pernah berkarir sebagai Vice President & Global Head, Epidemiology and Benefit-Risk Evaluation Sanofi, Adjunct Assistant Professor, University of North Carolina Chapel Hill, USA. Memiliki kontribusi dalam pengembangan vaksin Sanofi Covid-19, vaksin Covid Beta Monovalent (recombinant, adjuvanted).

Lalu ada Bambang Hendroyono yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (2015-sekarang).

Atang Trisnanto (Politisi), seorang politisi yang tetap peduli kepada isu-isu lingkungan dan pertanian. Saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bogor (2019 – 2024), juga aktif menulis beberapa buku seperti Pangan Nusantara dan Kemandirian Bangsa, dan buku Perencanaan Pertanian Berbasis Produktivitas Pangan dan Kesejahteraan Petani.

Ada nama M. Haris Witjaksono yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Direktur Utama, 2021-sekarang) dan Direktur Komersial 2 PT Sucofindo (Persero) (2018-2021)

Berikutnya Ainul Yaqin, Direktur Unilever Indonesia dan Memulai karir di bagian market research Unilever sejak 1995. Berpengalaman mengelola berbagai brands legendaris Unilever di pasar Indonesia hingga region Southeast Asia.

Septian Jasiah Wijaya (Pengusaha) Seorang peternak modern, founder dan owner PT Waluya Wijaya Farm, peternakan sapi perah di Cimande, Jawa Barat, dengan lahan ternak seluas 5,6 hektar dan lebih dari 600 ekor. Juga CEO BungQurban dan Ketua Perhimpunan Peternak Muda Indonesia (2019 – 2025). Pernah juga mendapatkan penghargaan Pengusaha Terbaik 2022 oleh PLN

Bayu Mukti Anggara (Wirausaha kecil, Mikro dan Start Up) Anak milenial yang memiliki startup sesuai background pendidikan, yaitu Fish Log. Saat ini sebagai Co-Founder dan CEO PT Rantai Pasok Teknologi (Fish Log) (2020-sekarang), sebuah start up teknologi berfokus pada digitalisasi rantai pasokan perikanan yang menjadi solusi bagi permasalahan “cold storage” dan logistik dari hulu ke hilir dari para pelaku perikanan. Fish log focus pada Integrated Supply Chain in Seafood Industry 4.0 dan digitalisasi ekosistem Fishlog

Sandi Octa Susila (Young Leader) Generasi milenial yang mengelola 4 perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, yaitu Perusahaan Mitra Tani Parahyangan, Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S), Kelompok Tani Mitra Tani Parahyangan, dan PT Bumi Parahyangan Investama. Luas lahan yang dikelola120 Ha tanah pertanian dengan omzet Rp 800juta per bulan dan mengkoordinir 385 petani dengan 141 jenis produk

Berikutnya Yurdi Yasmi (Diaspora) Wakil Kepala FAO untuk Benua Afrika (Deputy Regional Representative for Africa) berkantor di Ghana, sejak 2021-sekarang, merupakan orang Indonesia pertama yang memegang posisi strategis ini. Fokus pengentasan kemiskinan, mengatasi kelangkaan pangan dan nutrisi buruk yang masih merupakan masalah utama di Afrika. Direktur International Rice Research Institute (IRRI) untuk Asia Tenggara, berkantor di Kamboja (2020-2021), pertama dijabat oleh orang Indonesia Menerbitkan lebih dari 70 karya ilmiah di jurnal internasional

Dan terakhir ada Syafei Atmodiwiryo (Lifetime Achievement) Mantan Wakil Kepala Bulog dan Pencipta Hymne IPB pada 1963. (RO/OL-7)