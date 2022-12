Kemeriahan Akhir Tahun di Vong Kitchen, Nikmati Berbagai Pilihan Menarik

TIBALAH saatnya waktu yang dinanti untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Momen yang dinantikan dan ditunggu oleh semua orang ini sudah sepantasnya dirayakan dan dipenuhi oleh kegembiraan bersama keluarga.

Miliki waktu kebersamaan yang tak terlupakan bersama dengan berbagai ragam penawaran yang diberikan oleh Vong Kitchen.

Pada malam Natal di tanggal 24 Desember 2022, para pengunjung Vong Kitchen dapat menikmati Menu Spesial Malam Natal seperti Pan Roasted Japanese John Dory yang disajikan bersama Tomato Bisque, Kerang Lombok & Udang Black Tiger.

Kemudian juga Maine US Lobster Thermidor yang datang bersama dengan Gruyere, Shitake & Daun Bawang sertu untuk hidangan pencuci mulut terdapat Christmas Yule Log yang disajikan dengan mousse coklat serta campuran buah beri.

Berbeda halnya dengan santapan brunch Natal di tanggal 25 Desember 2022 di mana Vong Kitchen akan menyajikan Infinity Brunch yang menjadi ciri khasnya.

Hanya dengan IDR 688.000++ per orang, para tamu akan diajak untuk dapat mencicipi 30 pilihan menu khas dari Vong Kitchen yang disajikan dari seluruh waktu makan dan tentu hal ini akan memberikan pengalaman makan yang berbeda.

Selain itu penawaran minuman koktail tanpa batas untuk 2 jam dengan dasar Gin dari East Indies, yakni salah satu brand lokal yang kini sangat dikenal masyarakat luas, juga ditawarkan dengan tambahan harga IDR 388.000++ per orang atau dengan tambahan IDR 488.000++ per orang untuk mendapatkan paket minuman wine dan sparkling tanpa batas.

Tidak dapat memilih dan ingin mengambil kedua paket? Anda dapat memilikinya dengan tambahan sebesar IDR 788.000++ per orang.

Natal dan Tahun Baru juga merupakan momen yang tepat untuk berbagi kebahagiaan dan bertukar bingkisan.

Mari berbagi kegembiraan Natal dan Tahun Baru dengan bingkisan spesial dari Vong Kitchen yang terdiri dari pilihan di bawah ini:

- Box of Four yang berisi of Malakoff Ganache, Dark chocolate Ganache, Coating Chocolate Truffle & Dark Chocolate Truffle dengan harga IDR 998.000++/box

- Cheese Roll Hampers dengan harga IDR 608.000++/box

- Yule Log Hampers dengan harga IDR 898.000++/box

- Full Set Hampers dengan harga IDR 1.778.000++/box

Untuk menutup tahun 2022, Vong Kitchen akan menyajikan 5 rangkaian set menu spesial dengan menitikberatkan kepada bahan makanan berkualitas tinggi di setiap rangkaiannya termasuk didalamnya adalah Caviar, Sea Urchin “Uni”, Hokkaido Scallop dan Lobster Thermidor Tarragon yang tersedia pada malam pergantian tahun di tanggal 31 Desember 2022. (RO/OL-09)