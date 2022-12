Kotta GO Hotel Yogyakarta Tampil dengan Wajah Baru

KOTTA GO Hotel Yogyakarta menghadirkan teras outdoor baru guna membuat suasana lebih nyaman. Kotta GO merupakan hotel bintang 3 yang terletak di Jalan Diponegoro No 87, hanya berjarak 500 Meter dari Tugu Jogja.

Kotta GO Hotel Yogyakarta terdiri dari 59 kamar tipe Everyday Room dan 12 kamar tipe Suite Room.

Kotta GO juga memiliki Café yang terletak di lobby yaitu Piyama Café yang buka mulai dari jam 6.00 – 22.00. Piyama Café adalah salah satu tempat nongkrong yang cocok untuk kaum milenial.

Cafe yang dilengkapi dengan bunga-bunga kering yang berada di setiap rak dinding ini membuat Piyama Cafe menjadi semakin aesthetic dan eye catching, ditambah dengan setiap sudut terdapat artwork yang ada menempel di setiap dinding.

Untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan terhadap tamu yang berkunjung ke Kotta GO maupun Piyama Café, kini tersedia terrace lobby yang terletak di outdoor.

Hadir dengan nuansa baru yaitu simplicity with artsy membuat terrace lobby lebih menarik dan nyaman untuk sekedar bersantai menikmati menu dari Piyama Café atau menunggu waktu check in.

Hotel yang terletak di pusat Kota Yogyakarta dengan bangunan yang sangat artsy dan minimalis saat ini terkenal dengan hotel milenial yang memang banyak anak muda datang kesini untuk menginap dan foto-foto untuk dibagikan ke akun sosial media mereka.

“Untuk Market Kotta GO sendiri dari umur 18-25 tahun, anak muda yang suka dengan kesenian. Konsep dari Kotta GO sendiri lebih ke artsy dan industrial, sangat instagramable dan itu pun yang dibutuhkan oleh anak muda jaman sekarang.” ujar Yeri Maulana Ishaq sebagai Hotel Manager.

Keunikan dari Kotta GO Hotel Yogyakarta semakin terasa ketika memasuki hotel, terdapat berbagai lukisan di setiap sudut hotel mulai dari koridor, tangga, dan setiap kamar.

Bahkan, setiap kamar di Kotta GO memiliki lukisan dengan makna ada yang bertema pedesaan dan ada juga yang bertema "Gerabah Kasongan" yang kita angkat dari Desa Wisata Kasongan di Bantul.

Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kotta GO Hotel Yogyakarta di 0274 545999 atau datang langsung ke Jl. Pangeran Diponegoro No 87, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta dan dapat pula mengunjungi website di kottahotels.com. (RO/OL-09)