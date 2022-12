Perayaan Tahun Baru Penuh Gaya bersama Aloft South Jakarta

RAYAKAN semarak liburan akhir tahun Anda dengan hotel pilihan generasi Milenial dan Gen-Z, Aloft South Jakarta. Hotel yang berkonsep urban industrial ini menawarkan pengalaman menginap yang menarik di Jakarta.

Season to Sparkle, merupakan paket menginap yang berlaku dari 19 Desember 2022-7 Januari 2023. Paket termasuk sarapan gratis untuk 2 orang dewasa dan 2 anak di bawah 12 tahun, dan diskon khusus 20% untuk F&B.

Bagi tamu yang lebih suka menginap di malam tahun baru, tamu dapat memesan paket Year-end Staying Offer, yang sudah termasuk makan malam dan sarapan prasmanan di restoran Fraya untuk 2 orang dewasa dan 2 anak di bawah 12 tahun, dan juga diskon 15% untuk perayaan malam tahun baru di Southside Rooftop Bar and Lounge.

Selain menginap, terdapat paket acara saja yaitu Page 365, paket bersantap dengan pilihan: makan malam bergaya prasmanan mewah dengan makanan Asia dan Barat yang lezat di Fraya Restaurant, atau hang-out asik di Southside Rooftop Bar and Lounge. Tamu dapat menikmati minuman, makanan ringan, dan live music.

Tamu akan semakin dimanjakan dengan kesempatan untuk mendapatkan lucky draw berupa voucher menginap gratis di hotel-hotel Marriott Bonvoy lainnya. Jika anda tertarik, silahkan pesan melalui situs web, www.aloftsouthjakarta.com, kontak melalui WhatsApp +62 858-9077-5167, atau email ke info.jktas@aloft.com

Aloft South Jakarta adalah hotel bintang 4 yang terinspirasi dari teknologi dan musik. Berlokasi di Jl. TB Simatupang, hotel ini cocok bagi wisatawan lokal untuk menikmati konsep hotel urban yang berbeda melalui desain hotel yang berani, teknologi terkini, dan program live music.

Hotel itu memiliki desain yang unik dengan tema industri perkotaan, dengan 169 kamar dan 1 restoran dan 2 lounge/bar, para tamu dapat mengunjungi W XYZ® Bar, Fraya Restaurant, dan Southside Rooftop untuk makan atau berkumpul. (RO/OL-7)