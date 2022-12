Sambut Liburan Akhir Tahun, Babyshop Gelar Fashion Show Anak

BABYSHOP, retailer perlengkapan anak asal Timur Tengah, menyelenggarakan Babyshop Festive Collection Show untuk memperkenalkan pakaian anak terbaru sekaligus memberikan penghargaan kepada pelanggan setia.

Babyshop Festive Collection Show yang berlangsung di Lippo Mall Puri, Jakarta pada Minggu (18/12) yang menampilkan koleksi fashion anak-anak terbaru yang dikemas dengan konsep unik.

Koleksi pakaian Babyshop diperagakan langsung oleh anak-anak dari pelanggan setia Babyshop. Mereka tampil modis dengan koleksi terbaru tanpa kehilangan kepolosan dan kelucuan khas anak-anak.

"Ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kami pada customer yang setia mengikuti perjalanan kami," papar Mandati M. Putri, Marketing Manager dari Landmark Group: South-East Asia untuk Babyshop Indonesia dalam keterangan, Minggu (18/12).

"Sebelum anak-anak mereka tampil di acara Babyshop Festive Collection Show, ada dua proses seleksi yang dilakukan, bekerja sama dengan Our in One dan Look Model Academy," jelas Mandati.

Mandati menjelaskan, fase pertama adalah kami mengumpulkan 50 anak dari customer yang telah berbelanja di Babyshop selama bulan November 2022, yang mana mereka berhak untuk kelas modeling anak di Look Model Academy.

Dari jumlah itu, diseleksi lagi, dan hasilya ada 25 anak yang akan berialan di atas catwalk Babyshop Festive Collection Show. "Karena bukan model, mereka tampil lepas, lebih natural dan lucu," tutur Mandati.

Dalam peragaan busana Babyshop Festive Collection Show, ada proses penjurian, dengan dewan juri dari Babyshop Indonesia, Our in One dan Look Model Academy, diantaranya adalah Donna Harun, Keke Soeryo ,dan Ricky Harun.

Mereka memilih peserta terbaik untuk kategori Best Walk, Best Expression, Best Styling, Best Pose, dan Most Favorite.

Setiap pemenang berhak mendapatkan hadiah berupa Babyshop gift voucher senilai Rp 1,5 juta ditambah produk sponsor.

Selain itu, semua anak yang berpartisipasi juga berhak mendapatkan Babyshop gift voucher senilai Rp 500 ribu plus produk sponsor.

Babyshop Festive Collection Show menampilkan beragam koleksi terbaru untuk menyambut datangnya musim liburan dan untuk merayakan berbagai perayaan. Secara garis besar koleksi terbaru Babyshop terbagi dalam beberapa kategori,

*kategori '´╗┐Basic', Babyshop menawarkan pilihan pakalan anak dengan bahan 100% katun, baik denim, legging, t-shirt dan kombinasi celana pendek dengan berbagai desain cantik dan warna-warni.

Penggunaan bahan berkualitas tinggi, membuat anak-anak bisa beraktivitas dengan nyaman, tetap fashionable dan value for money dengan harga dimulai dari Rp 79 ribu

Kategori Karakter, Babyshop juga memiliki rangkalan kaos bergambar yang menampilkan ikon anak-anak populer. Di antaranya berkolaborasi dengan Disney, Peanuts (Snoppy), Barbie, Warner Brother, Sanrio (Hello Kity), Batman & Jurassic World.

Kategori Fashion Premium yang . Ditampilkan pula mode premium dengan kain rajut atau laquards dan organi berstruktur seperti linen, katun linen, & slub.

"Fashion premium adalah koleksi paling trendy yan dimiliki Babyshop dengan palet warna yang sangat halus, mulai dari gradasi warna nuansa krem, putih, dan tan," jelas Mandati. (RO/OL-09)