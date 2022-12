Perwakilan Unsrat Kunjungi UP Terkait Program Pengelolaan Kampus Hijau

UNIVERSITAS Pancasila (UP) menerima kunjungan dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado pada Kamis (15/12).

Kunjungan ini dalam rangka meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai Program Pengelolaan Kampus Hijau dan Berkelanjutan.

Kunjungan ini membahas mengenai konsultasi terkait pengelolaan kampus hijau dimana saat ini UP masuk kedalam urutan ke-28 Kampus Terhijau di Indonesia dari 956 perguruan tinggi di Indonesia.

UP juga menempati urutan ke-255 dari 1.050 perguruan tinggi di dunia berdasarkan pemeringkatan UI GreenMetric World University Ranking pada tahun 2022.

Pada kunjungan ini seluruh rombongan UNSRAT diterima langsung oleh Wakil Rektor I UP, Prof. Sri Widyastuti, SE., MM., M.Si. Wakil Rektor II UP, Dr. apt. Novi Yantih, M.Si. Wakil Dekan Fakultas Farmasi, serta Dosen Fakultas Teknik UP.

Dalam kunjungan ini pula Wakil Rektor II UP, Dr. Novi Yantih, memberikan paparan mengenai pelaksanaan Green Campus di UP.

Baca juga: Peduli Kelestarian Alam, Prasetiya Mulya Menanam 1.454 Bibit Mangrove

Novi juga menjelaskan program-program yang sudah berjalan dalam rangka pengelolaan SDGs di lingkungan kampus UP serta diskusi mengenai program-program terkait dengan pengelolaan SDGs di lingkungan kampus.

Pada kunjungan ini pula, seluruh rombongan melakukan kunjungan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah di Fakultas Farmasi UP, serta beberapa fasilitas yang menunjang green campus di lingkungan Farmasi UP.

Selain kunjungan ke Fakultas Farmasi UP, seluruh rombongan juga berkunjung ke Fakultas Teknik untuk melihat Edu Techno Park yang menjadi salah satu laboratorium yang mendukung program SDGs di lingkungan UP,.

Perwakilan Unsrat diterima langsung oleh Dekan Fakultas Teknik UP Dr. Ir. Budhi Suyitno, IPM. bersama dengan Prof. Dr. Ir. Dwi Rahmalina, MT. yang menjelaskan mengenai fasilitas dan alat-alat yang ada di Edu Techno Park di antaranya mesin penyulingan air, biogas, pirolisis yang merubah sampah menjadi minyak/solar, bricket, mesin pencacah sampah serta tanaman hidroponik.

Selain itu pula, seluruh rombongan mengunjungi 6 (enam) rumah ibadah yang berada di lingkungan UP yaitu Masjid At-Taqwa, Gereja Katolik Santo Petrus, Grha Layanan Kristen, Vihara Dhamma Sasana, Pura Widya Santika, dan Klenteng Kebajikan Agung. 6 (enam) rumah ibadah ini menjadi bentuk implementasi dan wujud toleransi dan kerukunan umat beragama didalam lingkungan kampus. (RO/OL-09)