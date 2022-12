Single Terbaru dari Penyanyi Nara Koe untuk Gerakan 10 Ribu Cinta

TAK semua karya dipublikasikan demi kepentingan komersial untuk diri sendiri. Ada kalanya, ketika seniman berbagi, ia mempersembahkan karyanya untuk kepentingan sosial untuk sesama manusia.

Di ranah lukis, misalnya, kita sering lihat ada pelukis yang melelang karya lukis dan hasilnya dipergunakan untuk membantu korban bencana alam.

Di ranah musik, tahun 1985, kita melihat bagaimana Michael Jackson dan Lionel Richie merilis "We are the World", single yang dipersembahkan untuk penggalangan dana bagi Afrika yang waktu itu diterpa bencana kelaparan di berbagai negara dan mulai menjamurnya virus HIV/AIDS yang berasal dari benua tersebut.

Akhir tahun 2022 ini, penyanyi asal Yogyakarta, Nara Koe, melakukan hal yang sama. Seniman musik bersuara khas ini yang sangat giat merilis beberapa lagu dan kini mempersembahkan judul "Teman Hidup", yang merupakan single terbarunya untuk kepentingan sosial.

"Teman Hidup" diciptakan Nara bersama Bimo Suryojati dan diproduseri oleh Ratu Adil Records, sebuah perusahaan rekaman bermarkas di 'Negeri Paman Sam'.

Selain itu, Tian yang sudah kerap membantu Nara Koe dalam karya-karya sebelumnya dilibatkan menjadi music director.

"Teman Hidup" dipersembahkan Nara untuk membantu kawan-kawan di Kanopi Nursing Home. Perlu dipahami bahwa Nursing Home bukanlah panti jompo.

Dan tak seperti rumah perawatan lainnya, Kanopi Nursing Home yang berdiri sejak 18 Agustus 2018 ini tak hanya merawat orang tua.

Kanopi Nursing Home juga merawat mereka yang hidup dengan kondisi kesehatan tertentu seperti IPS (Insan Pasca Stroke), ODD (Orang Dengan Demensia), orang dalam masa pemulihan setelah dirawat di rumah sakit sampai dengan orang yang hidup dalam fase akhir masa hidup atau masa terminal.

Saat dihubungi oleh awak media beberapa waktu belakangan di sela kesibukannya, Nara Koe tengah mempersiapkan video klipnya.

Tak hanya itu, Nara Koe juga ingin mengungkapkan niat baiknya, “Nggak selamanya saya berkarya untuk kepentingan sendiri. Saya ingin menjadikan lagu Teman Hidup untuk mereka yang memerlukan bantuan…,” ujarnya.

Tentu saja ini adalah karya penutup yang indah untuk mengakhiri tahun 2022 bagi pria yang juga sering terlibat dalam karya musik besutan Jan Djuhana dari JD Records ini. @kanopiinsansejahtera @kanopinursinghome @sincere.foundation @ayu.dyah.pasha @donasubastian @tiankara88 @ariezamuzaki_ @agus.ibol @nextart.id @bimosuryojati @realnarakoe @ratuadil.art.

"Saya ingin bisa mengetuk kepedulian antar sesama manusia dengan memberikan donasi sebesar 10.000 yang nantinya akan dibagikan melalui kode qris/ scanbarcode yang yang akan di-share pada saat perilisan lagu bersamaan Gerakan 10 Ribu Cinta di 22 Des 2022," kata Nara.

"Dengan berbagi satu kepedulian akan bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan dan dapat memberi arti, Karena sesungguhnya bagi saya hal yang sangat sangat sekali di butuhkan bangsa ini adalah rasa kepedulian. Di mana menurut saya itu adalah nilai tertinggi dari sebuah nilai luhur sebuah kebudayaan nenek moyang kita," pungkas Nara.