Pameran Pernikahan Ohana Wedding Festival Kembali Hadir di Awal Tahun

PAMERAN pernikahan skala nasional dan terbesar di Indonesia yakni Ohana Wedding Festival (OWF) akan kembali hadir di awal 2023. Mengangkat tema #OWFParty kegiatan Pameran Pernikahan OWF 2023 'The New Era of Wedding Expo' akan berlangsung pada 14-15 Januari 2023 bertempat di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Tangerang Selatan.

Ratusan vendor pernikahan mulai dari venue, katering, dekorasi, bridal, tata rias, busana, dokumentasi, perhiasan, souvenir, undangan dan wedding organizer ternama dipastikan akan berpartisipasi meramaikan booth Pameran Pernikahan OWF 2023. Para pengunjung atau calon pengantin 'Bride and Groom' dipastikan bisa mendapatkan penawaran dan harga spesial dari para vendor pernikahan yang mengikuti booth OWF 2023.

Sebagai pelopor paket pernikahan terbesar di Indonesia, Ohana Enterprise hingga saat ini terus konsisten menyelenggarakan pameran pernikahan yang berkualitas dan menarik untuk semua calon pengantin. Setiap calon pengantin yang hadir ke OWF 2023 bisa leluasa mencari vendor-vendor pernikahan impian mereka di dalam area pameran OWF 2023 secara gratis tanpa perlu membayar HTM.

Berbeda dengan pameran pernikahan pada umumnya, dengan tema #OWFparty para calon pengantin pengunjung OWF 2023 dapat merasakan sensasi 'party' di sebuah pameran pernikahan. Ohana Enterprise menawarkan konsep pameran pernikahan 'out of the box' dengan menghadirkan penampilan spesial dari para DJ di 'Party Night' lengkap dengan pertunjukan 'lighting show' yang spektakuler mulai pukul 22.00-24.00 di setiap harinya.

Bagi para 'bride and groom' yang mengajak orang tuanya turut serta menghadiri Pameran Pernikahan OWF 2023, di dalam area pameran tersedia juga 'Parents Lounge' yang bisa dimanfaatkan untuk tempat beristirahat jika lelah memutari luasnya area pameran di Ice BSD. Parents Lounge difasilitasi dengan area snack dan sofa yang nyaman bagi para orang tua yang menunggu.

Selain konsep party yang menarik, Pameran Pernikahan OWF 2023 juga dibanjiri dengan 5 hadiah utama bagi para calon pengantin beruntung yang melakukan transaksi di Pameran Pernikahan OWF 2023. Tidak tanggung-tanggung, 1 unit apartemen yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk menjadi salah satu hadiah utama di Pameran Pernikahan OWF 2023.

Hadiah-hadiah lain yang tidak kalah menarik antara lain akomodasi hotel dan tiket penerbangan ke Turki untuk 2 orang, paket pernikahan gratis untuk 3 pasangan, empat buah Iphone 14, serta paket bulan madu di Kapal Pesiar ke Singapura untuk 5 pasangan yang beruntung.

Pameran Pernikahan OWF 2023 telah menyerap ratusan UMKM di bidang industri pernikahan. Untuk memfasilitasi kebutuhan transaksi dalam kegiatan Pameran Pernikahan OWF 2023, Ohana Enterprise menjalin kerja sama dengan bank 'plat merah' Bank Rakyat Indonesia (BRI).

CEO Ohana Enterprise Peter Chandra Gunawan menjelaskan dengan menyerap ratusan UMKM di bidang pernikahan, Pameran Pernikahan OWF 2023 diharapkan mampu membangkitkan kembali industri wedding jauh lebih kuat setelah sempat terpuruk imbas pandemi covid-19 2 tahun terakhir.

"Kami ingin industri wedding bangkit dan lebih kuat dari sebelum pandemi. Kami lakukan kerja sama dengan berbagai pihak dan vendor untuk bisa mewujudkan hal tersebut," jelasnya. (OL-7)