Gandeng Chef Marinka, Emaku Luncurkan Bumbu Masak Praktis Dry Rub Nusantara

DI tengah banyaknya platform pemesanan makanan digital, memasak ternyata tetap menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia untuk menikmati masakan yang terjamin kesehatan dan kebersihannya, terutama bagi keluarga yang masih memiliki anak-anak, ataupun bagi mereka yang sedang diet.

Berdasarkan laporan World Cooking Index, Indonesia tercatat sebagai negara di mana masyarakatnya mengalami peningkatan intensitas masak paling drastis di antara 116 negara pada 2020 atau saat awal pandemi.

Namun, keterbatasan waktu seringkali menjadi kendala dalam memasak terutama untuk mempersiapkan bahan, mengolah bumbu masak, hingga sedikitnya pengetahuan dalam mengolah protein menjadi masakan yang lezat.

Menjawab permasalahan tersebut, produsen bumbu masak Emaku menghadirkan produk Dry Rub Nusantara untuk memberikan kemudahan dalam memasak, berkolaborasi dengan Chef ternama Indonesia, Chef Marinka.

CEO Emaku Claudia Sastrawidjaja mengatakan, melalui Dry Rub Nusantara, Emaku berkomitmen untuk menghadirkan solusi tepat bagi siapapun yang ingin memasak dengan praktis dan percaya diri, namun tetap mengutamakan rasa masakan yang lezat dan juga sehat.

Proses pembuatan Dry Rub Nusantara dilakukan secara komprehensif berdasarkan resep langsung dari Chef Marinka, yang pastinya tidak perlu diragukan lagi dari segi kualitas karena sangat sesuai dengan visi dan misi Emaku untuk menghadirkan bumbu masak sehat dengan menggunakan bahan-bahan alami tanpa MSG.

:Bumbu masak Dry Rub Nusantara 100% terinspirasi dari cita rasa khas Indonesia, dari Sabang sampai Merauke serta diproduksi dari bahan-bahan alami dan vegetarian friendly. Dibanding bumbu basah, Dry Rub lebih unggul karena lebih tahan lama dan bisa dimasak dengan mudah dalam waktu singkat namun rasanya tetap enak,” kata Claudia.

Bumbu masak Dry Rub Nusantara saat ini telah hadir dalam 2 rasa; Batavia Rub dan Ulu Rub. Batavia Rub merupakan Dry Rub yang digunakan untuk ayam dan daging. Sedangkan Ulu Rub merupakan Dry Rub yang bisa digunakan untuk memasak seafood dan daging putih.

Tidak main-main, resep Dry Rub dari Chef Marinka itu telah melalui beberapa kali uji coba untuk dicoba oleh keluarga dan teman-teman terdekatnya.

Chef Marinka mengungkapkan, terciptanya resep Dry Rub bermula saat 10 tahun lalu ia sering melakukan perjalanan dan kangen dengan masakan Indonesia, sehingga ia pun meracik sendiri bumbu masak yang diperlukan. Dengan begitu, Chef Marinka pun bisa mengolah masakan sangat praktis hanya dengan menggunakan bumbu ini.

"Bersama Emaku, saya ingin lebih banyak masyarakat bisa mengenal Dry Rub Nusantara dan dengan standar yang ada sekarang, saya yakin Emaku akan bisa menjual ‘rasa Indonesia’ yang otentik baik di dalam negeri, maupun luar negeri,” ujar Chef Marinka, yang juga didukung oleh Debellin Premium Cookware sebagai official cookware partner dari Emaku.

Cara pakai Dry Rub Nusantara cukup dengan 3 langkah: Shake, Rub, Grill. Shake bumbunya, balurkan pada daging, diamkan sesuai kebutuhan, lalu grill. Tidak hanya itu, Dry Rub Nusantara juga bisa digunakan untuk berbagai metode memasak seperti menumis hingga makanan berkuah.

“Masakan Indonesia terkenal dengan bumbu yang banyak dan complicated, dengan Dry Rub ini semua sudah dirangkum di dalam 1 botol, yang bisa digunakan untuk aneka masakan. Bumbu ini tidak cuma untuk grill saja, bahkan bisa untuk nasi goreng, mie goreng, hingga makanan berkuah, jadi wajib dicoba.” tambah Chef Marinka.

Tidak hanya itu, Dry Rub Nusantara menjadi salah satu pilihan bumbu untuk diet karena menggunakan rempah-rempah Indonesia dan bahan alami.

"Untuk diet, pemanfaatan rempah-rempah itu penting banget. Makanan jadi lebih harum, bernilai gizi tinggi serta rempah-rempah biasanya memiliki kandungan anti inflammatory yang baik untuk tubuh pula.” kata Angel Jovi, Ahli Gizi.

“Pengembangan produk Dry Rub ini tidaklah mudah. Sebagai gambaran, komposisi 1 rub adalah 10 bahan, 3 diantaranya ada yang harus disangrai dulu, setelah atau sebelum di mixing. Belum lagi particle size-nya ada yang bubuk, ada yang cracked seperti ketumbar. Semua harus dilakukan dengan tepat dan presisi demi terciptanya rasa yang sempurna. Pastinya, Dry Rub Nusantara bisa membantu orang-orang untuk save energy dengan kepraktisannya, makan enak, tetap sehat, terjangkau, dan bring a smile to your tummy and family's faces.” tutup Claudia Sastrawidjaja,

Dry Rub Nusantara dari Emaku berkolaborasi dengan Chef Marinka bisa didapatkan di Ranch Market atau Farmers Market terdekat. (RO/OL-7)