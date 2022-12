Great Eastern Life Ajak Masyarakat Terapkan Gaya Hidup 'Zero Waste'

SELARAS dengan kampanye Reach for Great yang diluncurkan Great Eastern pada Agustus 2022, Great Eastern Life Indonesia memperkuat pesan utama kampanye tersebut melalui berbagai rangkaian aktivitas untuk gaya hidup berkelanjutan (sustainable lifestyle).

Hal ini sejalan dengan sustainability pillar Great Eastern Life Indonesia yang berfokus pada lingkungan, peningkatan taraf hidup masyarakat serta praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Saat ini gaya hidup modern memberikan banyak kemudahan, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk peningkatan produksi sampah di Indonesia.

Data resmi terbaru dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa jumlah timbunan sampah di Indonesia per akhir 2021 mencapai 31,3 juta ton.

Hal tersebut membuat persoalan sampah di Indonesia menjadi sorotan berbagai pihak.

Baik pemerintah, pelaku usaha, maupun publik bahu-membahu membuat kebijakan, program, dan gerakan yang dapat membantu mengurang volume sampah.

Masyarakat Indonesia, termasuk para generasi milenial, menganggap serius isu sampah yang berdampak buruk untuk lingkungan.

Kesadaran masyarakat, khususnya generasi milenial terhadap lingkungan saat ini terbilang sangat tinggi.

Menurut survei terbaru sebanyak 71% responden yang berasal dari generasi milenial merasa bertanggung jawab untuk mengurangi dampak buruk bagi lingkungan dan 67% di antaranya rela mengeluarkan uang lebih untuk produk atau jasa yang berdampak baik bagi lingkungan (ramah lingkungan).

Melihat hal ini, Great Eastern Life Indonesia berkolaborasi dengan Saya Pilih Bumi, yang merupakan afiliasi National Geographic Indonesia, mengajak masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui rangkaian aktivitas yang mengusung tema “Reach for a Greener Tomorrow”,

Great Eastern Life Indonesia dan Saya Pilih Bumi hendak menyebarkan semangat positif agar masyarakat Indonesia mulai bergerak menuju gaya hidup tanpa sampah (zero waste).

Great Eastern Life Indonesia membawa pesan bahwa untuk jadi hebat, Reach for Great, kita harus dapat melindungi lingkungan yang kita tinggali.

Mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik adalah bagian dari langkah untuk menjadi hebat dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri.

Salah satu kunci untuk menerapkan gaya hidup zero waste dapat dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, misal dengan selalu membawa kantung belanja, tidak membuang-buang makanan, atau pun tidak impulsif membeli pakaian.

Kampanye ini dimulai sejak 26 Oktober 2022 yang bertepatan dengan World Sustainability Day, lalu dilanjutkan dengan berbagai rangkaian aktivitas lainnya, mulai dari aktivitas di media sosial hingga aktivitas yang melibatkan komunitas.

Great Eastern Life Indonesia dan Saya Pilih Bumi memulai edukasi kepada masyarakat Indonesia melalui konten media sosial, mulai dari konten tentang langkah mudah mengurangi sampah yang bisa dimulai dari rumah, langkah mudah mengurangi sisa makanan, langkah mudah mengurangi limbah pakaian, dan berbagai konten edukasi lainnya.

Great Eastern Life Indonesia dan Saya Pilih Bumi juga mengajak masyarakat Indonesia berinteraksi dan bertanya langsung mengenai gerakan ini melalui platform Instagram Live pada 10 November 2022 yang lalu.

Mengusung tema “Zero Waste for Beginners”, Instagram Live tersebut menghadirkan Roy Hendrata, Head of Marketing Great Eastern Life Indonesia dan Andi Pananrang, Community Officer Saya Pilih Bumi.

Keduanya berbagi edukasi dan berinteraksi dengan followers dari Instagram @greateasternid dan @sayapilihbumi tentang langkah mudah untuk memulai gaya hidup zero waste.

“Jangan menerapkan gaya hidup zero waste karena ikut-ikutan orang atau yang biasa dikenal dengan fear of missing out (FOMO). Yang terpenting disiplin mengurangi sampah seminimal mungkin setiap hari serta pikirkan manfaatnya untuk diri sendiri dan orangorang di sekitar,” ujar Roy dalam keterangan pers, Selasa (13/12).

Dalam Instagram Live, Roya meminta masyarakat Indonesia dapat benar-benar memahami manfaat penerapan gaya hidup zero waste, baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan sekitar.

Great Eastern Life Indonesia berharap kampanye Reach for a Greener Tomorrow ini dapat mengajak masyarakat Indonesia untuk semakin peduli terhadap lingkungan dan memulai gaya hidup zero waste.

"Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat menjadi hebat, Reach for Great, dengan cara melindungi lingkungannya masing-masing," katanya. (RO/OL-09)