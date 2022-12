Rayakan Tahun Baru 2023 dengan Gelaran Menarik di Novotel Bandung

MENYAMBUT momen pergantian tahun 2023, Novotel Bandung memberikan promo menarik bagi Anda dan keluarga dengan mengusung tema "Pentas Seni 2325".

Acara ini bertempat di Ballroom Novotel Bandung pada hari Sabtu, 31 Desember 2022 mulai pukul 18:00 WIB.

Tema yang diusung tahun ini, mengajak kita bernostalgia ke era zaman SMA tahun 90-an.

Tidak hanya terbatas pada kostum, dekorasi dan makanan pun tak luput dari sentuhan zaman sekolah dulu.

Dengan harga Rp. 375.000net/orang, Anda sudah bisa mendapatkan All You Can Eat Buffet Dinner di The Square Restaurant dan juga gelaran meriah di Ballroom dengan menghadirkan Live Band Performance dari Katakita Music, Fire Dance, Light Dance, Cabaret Performance, Games dan Specta Fireworks.

Untuk promo kamar, dengan harga mulai dari Rp. 1.700.000net per malam, Anda sudah bisa mendapatkan sarapan untuk 2 (dua) orang, dinner dan perayaan tahun baru untuk 2 (dua) orang.

Hal menarik lainnya, Anda bisa berkesempatan untuk memenangkan puluhan hadiah menarik seperti voucher menginap di Bandung, Bali, Lombok dan Jakarta serta Grand Door Prize tiket Pulang Pergi Jakarta - Bali by Citilink Indonesia dilengkapi dengan akomodasi untuk 2 orang yang akan semakin memeriahkan semarak suasana malam tahun baru Anda dan keluarga.

Acara ini didukung penuh oleh Citilink Indonesia dan MLDSpot. Untuk info lebih lanjut dan reservasi silahkan menghubungi +62 22 421 1001 atau follow instagram kami:@novotelbandung dan fan page kami : Novotel Bandung. (RO/OL-09)